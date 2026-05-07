Prime Video holt für die zweite Staffel von "Scarpetta" namhafte Verstärkung: David Arquette stößt zur Thriller-Serie mit Nicole Kidman und Jamie Lee Curtis. Auch William Zabka, Killer Mike und Holland Taylor sind mit von der Partie.
David Arquette (54) steigt in die Streamingwelt ein. Wie das Branchenblatt "Deadline" berichtet, gehört der Schauspieler zu den insgesamt acht Neuzugängen, die für die zweite Staffel von "Scarpetta" bei Prime Video verpflichtet wurden. Die Krimiserie, die im März dieses Jahres Premiere feierte und laut Amazon binnen 28 Tagen von 34 Millionen Zuschauern gesichtet wurde, hat die Dreharbeiten zur Fortsetzung im vergangenen Monat in Nashville aufgenommen.