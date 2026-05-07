Prime Video holt für die zweite Staffel von "Scarpetta" namhafte Verstärkung: David Arquette stößt zur Thriller-Serie mit Nicole Kidman und Jamie Lee Curtis. Auch William Zabka, Killer Mike und Holland Taylor sind mit von der Partie.

David Arquette (54) steigt in die Streamingwelt ein. Wie das Branchenblatt "Deadline" berichtet, gehört der Schauspieler zu den insgesamt acht Neuzugängen, die für die zweite Staffel von "Scarpetta" bei Prime Video verpflichtet wurden. Die Krimiserie, die im März dieses Jahres Premiere feierte und laut Amazon binnen 28 Tagen von 34 Millionen Zuschauern gesichtet wurde, hat die Dreharbeiten zur Fortsetzung im vergangenen Monat in Nashville aufgenommen.

Arquette, der zuletzt in Produktionen wie "Evil Genius" neben Patricia Arquette (58) und David Harbour (51) sowie in "The Mess We Made" mit Molly Ringwald (58) zu sehen war, soll in der Serie in einer wiederkehrenden Rolle auftreten. Welche Figur er verkörpert, wurde bislang nicht bekannt gegeben.

Bekannt ist hingegen, mit wem er künftig vor der Kamera steht: Nicole Kidman (58), die als Gerichtsmedizinerin Kay Scarpetta die Hauptrolle innehat, sowie Jamie Lee Curtis (67) als ihre Schwester Dorothy Farinelli. Bobby Cannavale, Simon Baker und Ariana DeBose gehören ebenfalls zum Hauptcast.

Hochkarätige Neuzugänge

Zu den weiteren neuen Darstellern gehört auch William Zabka (60), der für seine Rolle als Johnny Lawrence in der "Karate Kid"-Reihe und der Netflix-Fortsetzung "Cobra Kai" bekannt ist. Ebenso dabei ist Kim Dickens (60), die zuletzt in Amazons "The Better Sister" zu sehen war. Holland Taylor, bekannt aus "Two and a Half Men", vervollständigt das Trio der prominenten Neuzugänge.

Ebenfalls neu an Bord: Rapper und Grammy-Gewinner Michael "Killer Mike" Render, Troy Garity, Jerod Haynes, Jodi Balfour und Stella Baker, die Tochter von Hauptdarsteller Simon Baker. Apropos Familienverbindungen: Jake Cannavale, der in der Serie eine jüngere Version von Bobby Cannavales Figur spielt, ist dessen Sohn.

Erfolgreiche Buchreihe

"Scarpetta" basiert auf den Bestseller-Romanen von Patricia Cornwell rund um die gleichnamige Ermittlerin. Entwickelt und für das Fernsehen adaptiert wurde die Serie von Showrunnerin Liz Sarnoff. Dass die zweite Staffel mit den Dreharbeiten bereits kurz nach der Premiere der ersten begonnen werden konnte, hat eine simple Erklärung: Prime Video hatte von Anfang an zwei Staffeln bestellt.