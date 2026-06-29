Auf dem roten Teppich und der Bühne: Tochter Anelise stiehlt Jamie Foxx bei den BET Awards die Show

Jamie Foxx kam mit seiner Tochter Anelise zu den BET Awards. Auf dem roten Teppich zog seine Jüngste mit einem exzentrischen Outfit alle Blicke auf sich - später standen Vater und Tochter auch gemeinsam auf der Bühne.
Jamie Foxx (58) zeigte sich am Sonntag bei den BET Awards - doch auf dem roten Teppich zog vor allem seine Tochter die Blicke auf sich. Anelise Bishop (16) posierte gemeinsam mit ihrem Vater bei der Preisverleihung für afroamerikanische Künstlerinnen und Künstler und setzte dabei auf einen auffälligen Look.