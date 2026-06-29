Auf dem roten Teppich und der Bühne: Tochter Anelise stiehlt Jamie Foxx bei den BET Awards die Show

Jamie Foxx kam mit seiner Tochter Anelise zu den BET Awards. Auf dem roten Teppich zog seine Jüngste mit einem exzentrischen Outfit alle Blicke auf sich - später standen Vater und Tochter auch gemeinsam auf der Bühne.

Jamie Foxx (58) zeigte sich am Sonntag bei den BET Awards - doch auf dem roten Teppich zog vor allem seine Tochter die Blicke auf sich. Anelise Bishop (16) posierte gemeinsam mit ihrem Vater bei der Preisverleihung für afroamerikanische Künstlerinnen und Künstler und setzte dabei auf einen auffälligen Look.

Die 16-Jährige trug ihre Haare in einem voluminösen Afro, dazu eine dunkle Sonnenbrille, die ihr Gesicht weitgehend verdeckte. Mit ihrer ausladenden Mähne und schwarzen Plateaustiefeln überragte sie sogar ihren 1,75 Meter großen Vater. Zu dem Schuhwerk kombinierte Anelise ein Smokingoberteil mit Fliege und ein weißes Hemd, das lässig aus ihrer sehr weiten schwarzen Hose fiel. Foxx setzte ebenfalls auf Schwarz und lief in einem hochgeschlossenen Hemd ohne Krawatte über den roten Teppich.

Jamie Foxx und Tochter Anelise gemeinsam auf der Bühne

Jamie Foxx und Tochter Anelise zeigten sich im Peacock Theater in Los Angeles nicht nur gemeinsam auf dem roten Teppich, sondern später auch auf der Bühne der BET Awards. Zusammen mit Sängerin Kehlani (31) performten sie deren Hit "Folded". Foxx saß dabei am Piano, seine Tochter spielte Gitarre.

Der Schauspieler und Musiker hat schon mehrfach von den musikalischen Fähigkeiten seiner jüngsten Tochter geschwärmt. Bereits in seinem Netflix-Special "What Had Happened Was..." stand Anelise mit ihm auf der Bühne. Darin erzählte Foxx auch, welche besondere Rolle ihr Gitarrenspiel während seiner schweren gesundheitlichen Krise gespielt habe: Als er nach seinem Schlaganfall im Koma gelegen habe, habe sich Anelise in sein Krankenzimmer geschlichen und für ihn gespielt. Dadurch hätten sich seine Vitalwerte verbessert, sagte er.

Anelise Bishop stammt aus Jamie Foxx' Beziehung mit Kristin Grannis. Aus einer früheren Partnerschaft mit Connie Kline hat der Schauspieler und Musiker, der mit bürgerlichem Namen Eric Bishop heißt, außerdem Tochter Corinne Foxx (32). Anders als ihre Halbschwester Anelise steht sie vor allem vor der Kamera: Corinne ist ebenfalls Schauspielerin und war an der Seite ihres Vaters auch in dessen Gameshow "Beat Shazam" zu sehen.