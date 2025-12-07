Auf dem Rathausplatz: Wer traut sich aufs Eis? Die Eisbahn in Gerlingen zieht fast jeden an

Eislaufen ist ja etwas wunderbares – wenn man es kann. Was sollte einen also daran hindern, es zum Beispiel in Gerlingen mal wieder zu probieren? Ein paar Gründe gibt es tatsächlich.
Hier könnte eine Selbsterfahrungsreportage von der Gerlinger Eisbahn stehen. Allerdings ist daraus eine „Ich hab nochmal drüber nachgedacht und mich nicht aufs Eis getraut“-Reportage geworden. Die Gründe: Mangelnde Routine, das letzte Mal auf Schlittschuhen oder Inline-Skates dürfte knapp 30 Jahre her sein. Und dann steht auch noch der Winterurlaub an, der wenn möglich mit intakten Bändern und Knochen vonstatten gehen soll.