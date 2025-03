Auf dem Flugfeld in Böblingen: Saisonauftakt der Motorworld am Sonntag

Saisonauftakt der Motorworld am Sonntag

Am Sonntag, 23. März, steht von 11 bis 17 Uhr wieder der Saisonauftakt in der Motorworld auf dem Flugfeld an – ein Treffpunkt für Autoliebhaber. Im Fokus steht der Audi S1 Hoonitron.











Stets im Frühjahr zieht der Motorworld-Saisonauftakt die Fans und Freunde von Sportwagen, Oldtimern, Motorrädern und Tuning an – so auch am kommenden Sonntag, 23. März, von 11 bis 17 Uhr auf dem Flugfeld. „Besucher können sich auf einen Tag voller Fahrkultur, Austausch und spannender Straßengeschichten freuen“, heißt es vonseiten der Veranstalter. Auf einer Händlermeile präsentieren zahlreiche Aussteller zudem Fahrzeuge, Produkte und Dienstleistungen rund um die Mobilität.