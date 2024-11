Auf dem Feldberg und im Schwarzwald: Erster Schnee fällt im Südwesten

1 Auf dem Feldberg ist der erste Schnee gefallen (Archivbild). Foto: Andreas Rosar Fotoagentur-Stuttgart

Auf dem Feldberg und in weiteren Teilen Baden-Württembergs ist am Donnerstagabend der erste Schnee gefallen. Wie lange bleibt das winterliche Wetter?











Link kopiert



Der Winter hat ein erstes kurzes Intermezzo im Südwesten gegeben. Nach Angaben des Deutschen Wetterdiensts fiel am Donnerstagabend der erste Schnee auf dem Feldberg. Laut dem DWD war es aber nur eine dünne Schicht von vier Zentimetern. Auch in Leutkirch im Allgäu (Kreis Ravensburg) schneite es leicht – ein bis zwei Zentimeter blieben liegen. Auch in einigen Teilen des Schwarzwald rieselte es weiß vom Himmel.

In den südöstlichen Regionen Baden-Württembergs hatten Meteorologen am Donnerstag vor Glätte gewarnt, oberhalb von 600 Metern könne der Schnee in Kombination mit überfrierender Nässe für gefährliche Situationen auf den Straßen führen. Lesen Sie auch Gibt es jetzt einen Wintereinbruch? Etwas mehr Schnee fiel im übrigen in Teilen von Sachsen und Bayern. Sowohl im Alpenvorland als auch in der bayrischen Hauptstadt München blieb der Schnee liegen. In Bayern fiel deutlich mehr Schnee an einigen Orten. Foto: Zema-Medien/dpa Lang bleibt das winterliche Wetter im Südwesten laut dem DWD aber nicht. Spätestens am Donnerstagmittag sei es mit dem Schneefall wieder vorbei. Danach erwartet Baden-Württemberg wieder trüb-graues Novemberwetter mit vielen Wolken und Nebel ein. Allerdings: am Wochenende könnte auch die Sonne scheinen.