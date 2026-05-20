Auf Böblinger Baustelle: Diebe verheben sich an 17-Tonnen-Bagger

Auf einer Baustelle in Böblingen haben Unbekannte versucht, einen 150.000 Euro teuren Schaufelbagger zu stehlen. Sie scheiterten an einem Detail.

Unbekannte sind in der Nacht von Sonntag auf Montag auf eine Baustelle in der Hanns-Klemm-Straße in Böblingen eingedrungen. Wie die Polizei berichtet, versuchten sie dort, einen abgestellten Schaufelbagger zu stehlen. Die Täter drangen in das Fahrzeug ein und versuchten es in Betrieb zu nehmen. Dies scheiterte jedoch an einem Detail, mit dem sie offenbar nicht gerechnet hatten.

In dem Bagger war nämlich eine manuelle Wegfahrsperre aktiviert. Bei dem Versuch, diese zu übergehen, beschädigten sie einen Steuerungshebel. Anschließend brachen die Unbekannten den verschlossenen Tankdeckel auf und entwendeten rund 50 Liter Diesel aus dem Tank.

Die Polizei geht davon aus, dass die Täter den etwa 17 Tonnen schweren Bagger im Wert von rund 150 000 Euro abtransportieren wollten. Dafür müssen sie mit einem entsprechend geeigneten Transportfahrzeug vor Ort gewesen sein.

Zeugen, die zwischen Sonntag, 23.30 Uhr, und Montag, 8.20 Uhr, verdächtige Beobachtungen im Bereich der Baustelle gemacht haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Böblingen unter der Telefonnummer 07031 / 15 25 00 oder per E-Mail an boeblingen.prev@polizei.bwl.de zu melden.