Auch viele Rückkehrer bestätigt: Ariana Grande übernimmt Rolle in 13. American Horror Story-Staffel

Für die 13. Staffel von "American Horror Story" hat FX einen echten Coup gelandet: Popstar Ariana Grande wird offenbar eine der Hauptrollen übernehmen. Doch das ist längst nicht alles - auch zahlreiche Fan-Lieblinge feiern ihr Comeback.
Schaurig schöne Nachrichten pünktlich zu Halloween: Die 13. Staffel von "American Horror Story" verspricht etwas ganz Besonderes zu werden. Wie auf der Instagram-Seite von Ryan Murphy Productions verkündet wurde, wird Popstar Ariana Grande (32) in der neuesten Ausgabe der FX-Anthologie-Serie mitspielen. Für die Sängerin bedeutet das eine Reunion mit den Serien-Machern Ryan Murphy (59) und Brad Falchuk (54) - ein Jahrzehnt nachdem sie gemeinsam für die Horror-Comedy "Scream Queens" zusammengearbeitet hatten.