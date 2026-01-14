Auch in Stuttgart und Esslingen: Großrazzia gegen Schwarzarbeit in Nagelstudios

Mehr als 1000 Einsatzkräfte durchsuchen Nagelstudios in mehreren Bundesländern. Im Fokus: ein 56-Jähriger aus Düsseldorf. Er soll der Drahtzieher jahrelanger Schwarzarbeit gewesen sein.
Im Kampf gegen das Schleusen von Arbeitskräften nach Deutschland und die Schwarzarbeit in Nagelstudios haben am Mittwoch über 1000 Einsatzkräfte in mehreren Bundesländern Haftbefehle vollstreckt und Räume durchsucht. Bundespolizei, Zoll, Steuerfahndung und Staatsanwaltschaft waren einer gemeinsamen Mitteilung zufolge in 49 Wohn- und Geschäftsräumen in Nordrhein-Westfalen, Baden-Württemberg, Bayern, Hessen und Niedersachsen unterwegs.