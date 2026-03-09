Auch in Baden-Württemberg sichtbar: Meteor über dem Südwesten? Polizei und Expertin ordnen ein

Ein Meteor hält die Menschen in Atem. Flog der Feuerball auch über Baden-Württemberg? Anrufer bei der Polizei berichten von einem „Leuchtball“ und einem „Feuerschein am Himmel“.
– Ein hell leuchtender Meteor hat am Sonntagabend viele Menschen in Westdeutschland in Atem gehalten. Auch in Baden-Württemberg war ein Feuerball am Himmel zu sehen, wenngleich er einer Expertin zufolge nicht direkt über Baden-Württemberg geflogen sein dürfte. In der Nacht erhielt die Polizei im Nordwesten des Landes zahlreiche Anrufe zu dem mysteriösen Leuchtschein am Horizont, bestätigten die Lagezentren der Polizeipräsidien Mannheim, Heilbronn und Karlsruhe. Auch in Südbaden sei er Augenzeugen zufolge zu sehen gewesen.