Auch in Baden-Württemberg: Polizei stellt bei Razzia Waffen und Munition sicher

1 Bei einer Durchsuchungsaktion hat die Polizei unter anderem in Baden-Württemberg Waffen und Munition sichergestellt (Archivfoto). Foto: Lichtgut/Leif Piechowski/Leif Piechowski

Bei einer Razzia in Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg findet die Polizei Schusswaffen und Munition. Gegen acht Verdächtige wird ermittelt.











Bei einer Durchsuchungsaktion hat die Polizei in Rheinland-Pfalz und im benachbarten Baden-Württemberg Waffen und Munition sichergestellt. Die Ermittlungen wegen Verstößen gegen das Kriegswaffenkontrollgesetz sowie das Waffen- und Sprengstoffgesetz richten sich gegen acht Verdächtige im Alter zwischen 35 und 65 Jahren. Insgesamt wurden 14 Gebäude in Speyer, Haßloch und Mannheim durchsucht, wie das Landeskriminalamt Rheinland-Pfalz und die Staatsanwaltschaft Frankenthal mitteilten. Ein per Haftbefehl Gesuchter sei festgenommen worden. Nähere Angaben zu den Waffen und Hintergründen machten die Ermittler zunächst nicht.