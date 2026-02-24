Auch in Baden-Württemberg: Asbest im Spielzeug? Rückruf bei Woolworth, TK Maxx und Hema

Mehrere Warenhausketten rufen Spielzeugfiguren oder Bastelsand zurück. Die Produkte könnten mit dem krebserregenden Stoff Asbest belastet sein. Was müssen Verbraucher nun beachten?
Der Discounter Woolworth und die Kaufhauskette TK Maxx haben bundesweit Spielfiguren der Marke Stretcherz aus dem Handel genommen. Der Grund: Der in den Spielzeugen verwendete Sand könnte Spuren von Asbest enthalten. Es handele sich um vorsorgliche Maßnahmen, betonten beide Unternehmen. Das Gesamtrisiko werde als gering eingeschätzt, hieß es in einer TK Maxx-Mitteilung.