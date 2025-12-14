Im Finale der ProSieben-Show "The Masked Singer" setzte sich Komikerin Meltem Kaptan als missmutige Kuh "Muuhnika" durch. Sänger Pietro Lombardi musste sich im Ravioli-Kostüm mit dem zweiten Platz begnügen - und auch Amira Aly steckte unter einer Maske.
Das große Rätselraten hat ein Ende: "Muuhnika" ist die Siegerin der zwölften Staffel von "The Masked Singer". Im Kostüm der etwas grimmig dreinblickenden Kuh steckte Komikerin Meltem Kaptan (45). Sie überzeugte das Publikum mit ihrer Stimmgewalt und holte sich in der Nacht zum Sonntag die meisten Stimmen.