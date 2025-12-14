Im Finale der ProSieben-Show "The Masked Singer" setzte sich Komikerin Meltem Kaptan als missmutige Kuh "Muuhnika" durch. Sänger Pietro Lombardi musste sich im Ravioli-Kostüm mit dem zweiten Platz begnügen - und auch Amira Aly steckte unter einer Maske.

Das große Rätselraten hat ein Ende: "Muuhnika" ist die Siegerin der zwölften Staffel von "The Masked Singer". Im Kostüm der etwas grimmig dreinblickenden Kuh steckte Komikerin Meltem Kaptan (45). Sie überzeugte das Publikum mit ihrer Stimmgewalt und holte sich in der Nacht zum Sonntag die meisten Stimmen.

"Es ist unglaublich, ich hätte das nie gedacht! Was für eine Reise!", freute sich die 45-Jährige nach ihrem Sieg auf Instagram. Wie sie zuvor nach ihrer Enttarnung verriet, hatte sie 22 Jahre lang nicht mehr gesungen. Die Show habe sie dem Gesang wieder näher gebracht - ein Schritt, den die Filmpreis-Gewinnerin sich alleine nicht zugetraut hätte.

Dass unter der "Muhdonna", wie Juror Chris Tall (34) sie liebevoll nannte, die Schauspielerin stecken würde, kam nicht überraschend. Schon früh in der Staffel hatte Jurorin Verona Pooth (57) auf Kaptan getippt. Auch beim Zuschauer-Voting über die Joyn-App zur Identität von "Muuhnika" lag die Schauspielerin konstant vorne.

Pietro Lombardi und Amira Aly gehen leer aus

Sein Inkognito ebenfalls nicht lange wahren, konnte der Zweitplatzierte "Rave-ioli". Dahinter steckte niemand Geringerer als Pietro Lombardi (33), der nach Meinung der Jury die kräftigste Stimme im Teilnehmerfeld hatte. Gast-Jurorin Beatrice Egli (37) schwärmte von seinen Entertainer-Qualitäten. Nach seiner Enttarnung gab der Sänger aber selbstkritisch zu, dass er seine Stimme einfach nicht habe verstellen können. Auf Instagram zeigte sich Lombardi als fairer Verlierer und gratulierte der Siegerin: "Meltem hat verdient gewonnen, sie hat das Kostüm super gefühlt."

Den dritten Platz belegte Schauspieler Wayne Carpendale (48) als Gorilla "King". Der Sohn von Schlagerlegende Howard Carpendale hatte eigentlich nie öffentlich singen wollen, wie er klarstellte - dafür brachte er es aber weit.

Amira Aly (33) musste als "Eggi" im Ei-Kostüm als Erste im Finale die Maske abnehmen und landete auf Rang vier. Die Teilnahme sei "absurd" gewesen, berichtete die Moderatorin danach. "Ich habe so oft gelogen, so oft habe ich in meinem Leben noch nie gelogen", resümierte die Ex-Frau von Oliver Pocher.

Insgesamt traten in der zwölften Staffel von "The Masked Singer" neun Prominente an. Schauspieler Clemens Schick hatte als Zauberer-Otter nur knapp das Finale verpasst. Barbara Becker war als Smiley bereits in der ersten Sendung ausgeschieden.