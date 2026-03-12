Rund 70 Meter lang ist eine Kugelbahn aus Holz im Hardtwald bei Steinheim (Kreis Ludwigsburg). Blogger sind begeistert. Auch, weil man ein Wettrennen veranstalten kann.
Bislang dürfte die Wasserspielstation am Feuerseee bei den meisten Besuchern des Hardy-Pfads den ersten Rang in der Beliebtheitsskala einnehmen. Diese Stellung könnte allerdings schon bald wackeln. Denn das Team um Revierförster Jürgen Weis und Christian Ruge hat mittlerweile eine neue Attraktion zusammengezimmert: eine rund 70 Meter lange Kugelbahn.