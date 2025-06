1 Von weitem zu sehen und ein echter Hingucker: das Riesenrad in Ludwigsburg. Foto: Werner Kuhnle

Bald ein Jahr ohne: Der City Star auf der Bärenwiese wird schon vermisst. Ein Blick auf die Hintergründe und mögliche Termine für den nächsten Besuch des Riesenrades.











Da fehlt doch was. Das denkt sich vielleicht so mancher, wenn er durch Ludwigsburg fährt. Klar, das Riesenrad ist weg, eine ganze Weile schon. Aber man hatte sich doch schon sehr an diesen schönen Anblick gewöhnt. Ob der City Star wohl bald zurückkommt?