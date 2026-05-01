Atomenergie: Radikale Wende in Belgiens Atompolitik

Die Regierung in Brüssel stoppt den Rückbau aller Reaktoren und will sie vom Betreiber Engie übernehmen. Kritiker befürchten ein Milliardengrab.
Mit einem einzigen Tweet versetzt Bart de Wever die politische Landschaft Belgiens in helle Aufregung. Die Regierung werde den Rückbau alles Atomreaktoren im Land stoppen, schreibt der Premier auf dem Kurznachrichtendienst „X“. „Diese Regierung entscheidet sich für sichere, bezahlbare und nachhaltige Energie“, begründet er am Freitag die Pläne. „Mit weniger Abhängigkeit von fossilen Importen und mehr Kontrolle über unsere eigene Versorgung.“