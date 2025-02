Asteroid 2024 YR4: Wie einen Einschlag abwehren?

1 Asteroid über der Erde (Symbolbild) Foto: buradaki / shutterstock.com

In der aktuellen Science-Quickly-Podcast-Folge von Scientific American sprechen die Journalisten Rachel Feltman und Lee Billings über den Asteroiden 2024 YR4, der laut der NASA eine 2,3 Prozent große Wahrscheinlichkeit hat, am 22. Dezember 2032 mit der Erde zu kollidieren. Auch wenn diese Zahl gering erscheinen mag, ist sie hoch genug, um unter Astronomen Aufmerksamkeit zu erregen. Im Gespräch mit Feltman erklärt Billings, was über die Bahn des Asteroiden bekannt ist, warum sich die Einschlagswahrscheinlichkeit ständig ändert und welche Abwehrmaßnahmen theoretisch möglich wären.