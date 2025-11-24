Ashton Kutcher: So reagierte er auf Jessica Simpsons Jungfräulichkeit

Jessica Simpson erinnert sich an ein denkwürdiges Gespräch mit Ashton Kutcher aus ihrer Zeit bei "Die wilden Siebziger" zurück. Sie verrät, wie er reagierte, als sie ihm sagte, dass sie mit 22 noch Jungfrau war.
Es war eine dieser Begegnungen in Hollywood, die Jessica Simpson (45) bis heute nicht vergessen hat. Anfang der 2000er Jahre drehte die Sängerin an der Seite von Ashton Kutcher (47) für die fünfte Staffel von "Die wilden Siebziger" - und vertraute ihrem Kollegen dabei etwas höchst Persönliches an.