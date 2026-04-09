Ashley Hamilton : Überdosis? Shannen Dohertys Ex-Mann in der Klinik

Ashley Hamilton, der erste Ehemann der verstorbenen Schauspielerin Shannen Doherty, ist offenbar nach einer Überdosis ins Krankenhaus eingeliefert worden. Der Schauspieler soll in stabilem Zustand sein.
Ashley Hamilton (51), der erste Ehemann der 2024 verstorbenen Schauspielerin Shannen Doherty (1971-2024), liegt im Krankenhaus. Der Schauspieler soll vergangenen Donnerstag in einer Ferienwohnung im Großraum Los Angeles bewusstlos aufgefunden worden sein - als Grund soll eine Überdosis angegeben worden sein. Er wurde daraufhin umgehend in eine Klinik gebracht, wie das US-Portal "TMZ" am Mittwoch berichtete. Hamiltons Zustand soll stabil sein. Ein Sprecher des Schauspielers war demnach jedoch bislang nicht für eine Stellungnahme erreichbar.