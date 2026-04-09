Ashley Hamilton : Überdosis? Shannen Dohertys Ex-Mann in der Klinik

Ashley Hamilton (51), der erste Ehemann der 2024 verstorbenen Schauspielerin Shannen Doherty (1971-2024), liegt im Krankenhaus. Der Schauspieler soll vergangenen Donnerstag in einer Ferienwohnung im Großraum Los Angeles bewusstlos aufgefunden worden sein - als Grund soll eine Überdosis angegeben worden sein. Er wurde daraufhin umgehend in eine Klinik gebracht, wie das US-Portal "TMZ" am Mittwoch berichtete. Hamiltons Zustand soll stabil sein. Ein Sprecher des Schauspielers war demnach jedoch bislang nicht für eine Stellungnahme erreichbar.

Öffentlicher Kampf gegen die Sucht Für Hamilton ist die Auseinandersetzung mit Suchtproblemen keine neue Geschichte. Der Sohn von Hollywoodlegende George Hamilton war in der Vergangenheit selbst öffentlich damit umgegangen. In der Familien-Realityshow "Stewarts & Hamiltons" sprach er 2015 offen darüber, wie schwer der Kampf gegen seine Alkohol- und Drogensucht für ihn sei - während sein Vater ihm gleichzeitig Anerkennung für Fortschritte auf diesem Weg aussprach, wie das US-Magazin "People" berichtete. Hamilton ist unter anderem durch Rollen in "Beethoven 2" und "Regeln spielen keine Rolle" sowie als Nebendarsteller in "Iron Man 3" bekannt.

Kurze Ehe, lange Schatten

Hamilton und Doherty hatten 1993 geheiratet - nach einer Kennenlernphase von gerade mal zwei Wochen. Die Ehe hielt ein Jahr, ehe sie auseinanderbrach - nicht zuletzt wegen Hamiltons Suchtproblemen. Shannen Doherty, die im Juli 2024 im Alter von 53 Jahren an den Folgen eines Brustkrebsleidens gestorben ist, hatte noch zu Lebzeiten offen über diese Zeit gesprochen.

In einer Episode ihres Podcasts "Let's Be Clear With Shannen Doherty" blickte sie im Januar 2024 auf das zurück, was sie selbst als "schreckliche Ehe" bezeichnete. Diese habe auch ihren Job beeinflusst: Gegen Ende ihrer Zeit bei "Beverly Hills: 90210" sei es immer schwerer geworden, pünktlich am Set zu erscheinen. "Ich war in einer wirklich schrecklichen Ehe, und es passierten Dinge, die es mir sehr schwer machten, konsistent pünktlich zur Arbeit zu kommen", sagte sie in dem Podcast. Ihr Zuspätkommen habe ihre Kollegen gezwungen, länger zu arbeiten - was letztlich auch zu ihrer Entlassung nach der vierten Staffel beigetragen habe.

Nach der Trennung von Hamilton heiratete Doherty im Jahr 2002 Rick Salomon, von dem sie sich bereits 2003 wieder scheiden ließ. Ihre letzte Ehe schloss sie 2011 mit dem Fotografen Kurt Iswarienko. Im April 2023 reichte sie die Scheidung ein - inmitten von Vorwürfen ehelicher Untreue, die Iswarienko stets bestritten hat.