ASB-Schulbegleitung in Stuttgart: Planlos und schlecht kommuniziert – die Familien tragen die Folgen der Kündigung

Die Stadt Stuttgart hat einem der Hauptträger für Schulbegleitungen außerordentlich gekündigt. Der Vorgang wirft viele Fragen auf. Weiß die eine Hand nicht, was die andere tut?
An den sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren in Stuttgart sind sie eigentlich geübt im Improvisieren. Inzwischen fällt dort geplant Unterricht aus, weil es an Lehrkräften mangelt. Man könnte meinen, die Lehrkräfte und Eltern könnte nichts mehr schockieren. Doch es geht, wie sie inzwischen erfahren mussten, immer noch schlimmer.