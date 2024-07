Artenschutz in Baden-Württemberg: Riesig und gefräßig – wer hält den Ochsenfrosch noch auf?

Artenschutz in Baden-Württemberg

9 Der Ochsenfrosch gehört zu den größten Amphibienarten weltweit. Im Südwesten breitet er sich vor allem in der Rheinebene aus. Foto: dpa/Uli Deck

Seit rund 30 Jahren breitet sich das riesige Tier in den Rheinauen bei Karlsruhe aus. Taucher und Jäger spüren ihm nach. Das sei nicht genug, sagen Naturschützer. Sie sind in Sorge um die heimischen Amphibien.











Man kann schon etwas erschrecken, wenn man dem Nordamerikanischen Ochsenfrosch beim Baden in einem Baggersee begegnet, so riesig ist er. Mit Hinterbeinen kann er mehr als einen halben Meter lang werden, auf die Waage bringt er mehr als ein Pfund. Zudem ist sein Leumund äußerst schlecht, denn er frisst neben Insekten, Schnecken und Muscheln auch viele stark bedrohte Frösche und Lurche und manchmal sogar Entenküken. Der Ochsenfrosch-Experte Ralph Schill von der Universität Stuttgart hält aber nichts davon, das Tier zu dämonisieren. Er formuliert es so: „Der Ochsenfrosch kann nichts dafür – bei der Größe muss er einfach einiges fressen.“