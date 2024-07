Arnold Schwarzenegger: Chris Pratt gratuliert Schwiegervater Arnold: „Du bist einzigartig“

1 US-Schauspieler Chris Pratt mit seiner Frau Katherine Schwarzenegger, der Tochter von Arnold Schwarzenegger Foto: dpa/Chris Pizzello

Geburtstagsgrüße von Star zu Star: Chris Pratt gratuliert Schwiegervater Arnold Schwarzenegger zum 77. Geburtstag - „Du bist einzigartig“. Auch ein Hausschwein spielt dabei eine Rolle.











Hollywoodstar Chris Pratt (45, „Guardians of the Galaxy“) zollt seinem berühmten Schwiegervater, Arnold Schwarzenegger, an dessen Geburtstag Tribut. „Du bist einzigartig“, schrieb Pratt am Dienstag (Ortszeit) an den „Terminator“-Star gerichtet in seinen sozialen Medien. Er würde sich auf ein weiteres Jahr mit klugen Ratschlägen, guten Zigarren, Schachspiel-Anfeuerungen und aufs Verfüttern von selbstgebackenen Keksen an die vielen Farmtiere in Schwarzeneggers Küche freuen.