Bo Derek und John Corbett haben sich bei einem seltenen gemeinsamen Auftritt auf dem Santa Barbara International Film Festival Arm in Arm gezeigt. Die Liebesgeschichte der beiden Schauspieler reicht über zwei Jahrzehnte zurück.
Bo Derek (69) und John Corbett (64) gehören zu den Paaren in Hollywood, die sich nur selten gemeinsam in der Öffentlichkeit zeigen. Am Mittwoch machten sie beim Santa Barbara International Film Festival aber eine Ausnahme: Bei der Verleihung des Montecito Awards schlenderten sie Seite an Seite über den roten Teppich.