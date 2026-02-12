Bo Derek und John Corbett haben sich bei einem seltenen gemeinsamen Auftritt auf dem Santa Barbara International Film Festival Arm in Arm gezeigt. Die Liebesgeschichte der beiden Schauspieler reicht über zwei Jahrzehnte zurück.

Bo Derek (69) und John Corbett (64) gehören zu den Paaren in Hollywood, die sich nur selten gemeinsam in der Öffentlichkeit zeigen. Am Mittwoch machten sie beim Santa Barbara International Film Festival aber eine Ausnahme: Bei der Verleihung des Montecito Awards schlenderten sie Seite an Seite über den roten Teppich.

Die Schauspielerin trug zu diesem Anlass einen schwarzen Rollkragenpullover, dazu eine schwarze Hose mit weitem Bein und schwarze Stiefeletten aus Leder. Zu dem All-Black-Look kombinierte sie einen weißen Mantel und eine auffällige silberne Elefanten-Kette sowie große goldene Creolen. Corbett erschien im klassischen schwarzen Anzug mit grauem Hemd. So posierten die Eheleute Arm in Arm für die Fotografen und strahlten sich immer wieder an.

Heimliche Hochzeit in der Pandemie

Kennengelernt hatten sich Bo Derek und John Corbett im Jahr 2002 - und zwar auf eher ungewöhnliche Weise. Corbetts Talentagent hatte das Treffen eingefädelt, nachdem der "Sex and the City"-Darsteller ihm gestanden hatte, keine Begleitung für eine Oscar-Party zu haben. Aus der lockere Verabredung mit der Witwe von Regisseur und Produzenten John Derek (1926-1998) wurde eine tiefen Verbindung. "Von Anfang an war da diese Anziehung, ein Gefühl von Geborgenheit. Er bringt mich die ganze Zeit zum Lachen. Er ist voller Leben, voller Freude", schwärmte Bo Derek 2020 im Interview mit "Fox News".

Knapp 20 Jahre lang lebten die beiden glücklich und ohne Trauschein auf ihrer gemeinsamen Pferde-Ranch in Kalifornien. Im Dezember 2020 gaben die beiden sich dann aber doch ganz heimlich das Jawort, wie Corbett 2021 in der US-Talkshow "The Talk" ausplauderte. Die Entscheidung, ausgerechnet während der Corona-Pandemie zu heiraten, sei bewusst gefallen: "Wir wollten nicht, dass 2020 das Jahr wird, auf das wir nur zurückblicken und es hassen", erklärte er.