Bei der CinemaCon in Las Vegas präsentierten Ben Stiller und Robert De Niro den ersten Trailer zu "Fockers In-Law". Im vierten Teil des Kinohits "Meine Braut, ihr Vater und ich" schlüpft Stiller selbst in die Rolle des kritischen Schwiegervaters. Ariana Grande wird auf Herz und Nieren geprüft.

Der Trailer zu "Focker In-Law" ist da: Diesen stellten Ben Stiller (60) und Robert De Niro (82) am Mittwoch (15. April) bei der CinemaCon in Las Vegas höchstpersönlich vor. Universal Pictures zelebrierte damit die nächste Fortsetzung von "Meine Braut, ihr Vater und ich" aus dem Jahr 2000 - der vierte Teil der Erfolgsreihe kommt Ende November 2026 in die Kinos.

Bei der Vorführung betrat Ben Stiller erst allein die Bühne und scherzte, dass das Team eine "völlig beabsichtigte 15-jährige Pause zwischen dem dritten und vierten Film" geplant habe, wie "The Hollywood Reporter" berichtet. Ben Stiller merkte an, dass er jetzt ungefähr so ​​alt sei wie Robert De Niro im Film von 2000 und fügte hinzu: "Man könnte sagen, ich bin der neue De Niro der Filmreihe."

Das veranlasste De Niro, zu Stiller auf die Bühne zu kommen und zu witzeln: "Sag das nicht. Das ist sehr respektlos." Er fuhr fort: "Du hast einen sehr unvorteilhaften Vergleich angestellt, der mich gezwungen hat, meine Ehre zu verteidigen." Die beiden lobten auch Ariana Grandes (32) Rolle im neuen Film. "Sie hat eine Oscar-Nominierung bekommen", sagte De Niro zu Stiller und fragte: "Wie viele davon hast du denn?".

Ariana Grande im Lügendetektortest

Der Trailer zu "Fockers In-Law" beginnt damit, dass De Niro (als Jack Byrnes) Ariana Grande (als Olivia Jones) einem Lügendetektortest unterzieht - eine Anlehnung an die früheren Filme. "Glaubst du, ich halte Henry emotional in Geiselhaft?", fragt Stiller (als Gaylord Focker) Ariana Grande, welche die Freundin von Fockers Sohn Henry spielt. Später erklärt Grande der Familie: "Die Leute unterschätzen mich, aber ich war tatsächlich Geiselverhandlerin beim FBI."

Schnell wird klar, dass Stiller sich immer mehr in seinen eigenen Schwiegervater verwandelt. Als Sohn Henry seiner Freundin einen Heiratsantrag machen will, fragt er: "Bist du sicher, dass sie die Richtige ist?" Später fordert er seine zukünftige Schwiegertochter zum Fahrradrennen heraus und bringt sie zum Stürzen.

John Hamburg (55), der an allen vier Drehbüchern mitgearbeitet hat, führte beim neuen Film auch Regie. Owen Wilson (57), Teri Polo (56) und Blythe Danner (82) sind aus dem alten Cast ebenfalls wieder mit dabei.