Bei der CinemaCon in Las Vegas präsentierten Ben Stiller und Robert De Niro den ersten Trailer zu "Fockers In-Law". Im vierten Teil des Kinohits "Meine Braut, ihr Vater und ich" schlüpft Stiller selbst in die Rolle des kritischen Schwiegervaters. Ariana Grande wird auf Herz und Nieren geprüft.
Der Trailer zu "Focker In-Law" ist da: Diesen stellten Ben Stiller (60) und Robert De Niro (82) am Mittwoch (15. April) bei der CinemaCon in Las Vegas höchstpersönlich vor. Universal Pictures zelebrierte damit die nächste Fortsetzung von "Meine Braut, ihr Vater und ich" aus dem Jahr 2000 - der vierte Teil der Erfolgsreihe kommt Ende November 2026 in die Kinos.