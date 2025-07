„Are You The One? – Realitystars in Love“ 2025: Das sind die Kandidaten

Mitte August startet die 5. Staffel von „Are You The One? – Realitystars in Love“. Diese Kandidaten wollen ihr Perfect Match finden.

Schon bald geht die Liebessuche wieder los: Bei „Are You The One? – Realitystars in Love“ versuchen Realitystars erneut, ihr Perfect Match zu finden. Mit dabei sind Flirts, Dramen und jede Menge emotionales Chaos, denn nur, wer das richtige Match findet, hat am Ende die Chance auf bis zu 200.000 Euro. Moderatorin Sophia Thomalla ist auch dieses Mal wieder mit von der Partie und sorgt mit spitzen Kommentaren dafür, dass kein Kandidat sich hinter seiner Fassade verstecken kann.

Diese 21 Kandidaten suchen ihr Perfect Match bei AYTO – VIP (Staffel 5)

Calvin O. aus Hamburg (22 Jahre alt):

Calvin O'Gara wurde durch seine Teilnahme an „Too Hot To Handle Germany“ (Netflix, 2025) bekannt. Er bezeichnet sich selbst als extrovertierten Draufgänger, der gerne All-in geht und keine Scheu davor hat, im Mittelpunkt zu stehen. Show gehört für ihn einfach dazu – genau das, sagt er, mache ihn aus.

Instagram: calvinogara

Bild: RTL / Frank Beer

Calvin S. aus Aachen (24 Jahre alt):

Calvin Steiner machte sich mit Auftritten in „Temptation Island VIP“ (RTL+, 2023) und „Germany Shore“ (Paramount+, 2024) einen Namen im Reality-TV. Selbstbewusst bezeichnet er sich als „Quarterback – wie in amerikanischen High School Serien“ und lässt keinen Zweifel daran, dass er weiß, was er will. Wer ihn abweist, hat seiner Meinung nach einfach Pech gehabt – dann bekommt eben die Nächste sein „Glück“. Und eines seiner erklärten Ziele: den Boom Boom Room ordentlich aufmischen.

Instagram: calvinsteinerr

Bild: RTL / Frank Beer

Jimi Blue aus Mailand (33 Jahre alt):

Jimi Blue Ochsenknecht ist kein Unbekannter im Reality-Kosmos: Nach „Diese Ochsenknechts“ (WOW, ab 2022), „Die Verräter“ (RTL, 2024) und zuletzt „Villa der Versuchung“ (SAT.1, 2025) zieht er nun auch bei „Are You The One? – Realitystars in Love“ ein. In Sachen Liebe zeigt er sich widersprüchlich – er verguckt sich zwar schnell, doch echtes Verlieben fällt ihm schwer. Auf oberflächliche Kontakte oder Frauen, die nur an seinem Namen interessiert sind, hat er keine Lust. Klassisches Dating? Nicht sein Ding. Für ihn zählt, ob man sich wirklich auf Augenhöhe begegnet.

Instagram: jimbonader

Bild: RTL / Frank Beer

Jonny aus Wuppertal (32 Jahre alt):

Jonny Jaspers kennt sich mit Reality-TV bestens aus: Nach Formaten wie „Köln 50667“ (RTLZWEI, 2021), „Temptation Island“ (RTL+, 2022), „Ex on the Beach“ (RTL+, 2023) und „Prominent getrennt“ (RTL+, 2025) ist er nun bei „Are You The One? – Realitystars in Love“ dabei. In Sachen Dating gibt er sich selbstsicher: Eifersucht sei für ihn kein Thema, und er ist überzeugt, dass Aussehen zwar anzieht, aber der Charakter am Ende den Ausschlag gibt. Sein vermeintlicher Joker? Die Grübchen – laut ihm ein echter Frauenmagnet.

Instagram: jonnyjaspers

Bild: RTL / Frank Beer

Kevin aus Bremen (29 Jahre alt):

Nach „Too Hot To Handle“ (Netflix, 2023), „Fame Fighting“ (Bild, 2024) und „La Familia House Of Reality“ (RTLZWEI, 2025) stellt sich Kevin nun der Herausforderung bei „Are You The One? – Realitystars in Love“. Selbstbewusst spricht er von seinem aktuellen „Transferwert“, betont aber, dass hinter der Bad-Boy-Fassade ein sensibler Typ steckt. Er sieht sich als jemand, der nicht nur optisch Eindruck macht, sondern auch echte, tiefgründige Gespräche führen kann.

Instagram: kevin.njie

Bild: RTL / Frank Beer

Leandro aus Siegen (24 Jahre alt):

Leandro wurde durch seine Teilnahme an „Love Island“ (RTLZWEI, 2023) und „Love Island VIP“ (2024) bekannt – dort suchte er bereits öffentlich nach der großen Liebe. Auch bei „Are You The One? – Realitystars in Love“ setzt er alles auf Gefühl. Für ihn ist Liebe kein Spiel, sondern zentraler Lebensinhalt. Er beschreibt sich als jemand, der sich gerne und schnell verliebt – am liebsten gleich schockverliebt. Doch bisher fehlte die Balance: Entweder hat es kaum gefunkt oder es brannte lichterloh.

Instagram: leandro_fsn

Bild: RTL / Frank Beer

Lennert aus Hamburg (25 Jahre alt):

Lennert wurde 2025 durch seine Teilnahme an „Too Hot to Handle Germany“ (Netflix) bekannt. In Sachen Beziehung gibt er sich widersprüchlich: Er ist wählerisch, verliert schnell das Interesse an etwas Festem und hat nach eigener Aussage ständig das Gefühl, in einer Beziehung etwas zu verpassen. Streit? Kommt für ihn nicht in Frage – er beschreibt sich selbst als „streitunfähig“. Was das für die Partnersuche bei „Are You The One? – Realitystars in Love“ bedeutet, bleibt spannend.

Instagram: le99ert

Bild: RTL / Frank Beer

Nico aus Hamburg (29 Jahre alt):

Nico wurde 2024 durch „Make Love Fake Love“ (RTL+) bekannt und will nun auch bei „Are You The One? – Realitystars in Love“ für Aufsehen sorgen – allerdings mit Stil. Er sieht sich selbst als Gentleman und Saubermann, jemand, der Charme und Klasse in die Villa bringt. Ganz offen spricht er darüber, dass Intimität vor der Kamera für ihn ein Thema mit Grenzen ist – schließlich schaut seine Oma zu. Sein Ansatz: respektvoll, charmant und mit einem Augenzwinkern.

Instagram: nico_klnnr

Bild: RTL / Frank Beer

Olli aus Münster (27 Jahre alt):

Olli kennt man aus „Herz an Bord“ (VOX, 2024) und „Make Love Fake Love“ (RTL+, 2025). Bei „Are You The One? – Realitystars in Love“ will der selbsternannte „Sunny-Boy des Vertrauens“ nun endlich ernst machen – zumindest vielleicht. Denn Entscheidungen fallen ihm schwer: Bei zehn attraktiven Frauen würde er am liebsten keine ausschließen. Trotzdem hofft er insgeheim darauf, die große Liebe zu finden – auch wenn er sich auf dem Weg dahin nicht gerade als entschlossener Kandidat präsentiert.

Instagram: oliver.ginkel

Bild: RTL / Frank Beer

Rob aus Wien (29 Jahre alt):

Rob ist kein Unbekannter in der internationalen Reality-Szene: Nach „Match in Paradise“ (Puls, 2023), „Love Island Polen“ (Polsat, 2024) und „Forsthaus Rampensau AT“ (ATV, 2024) wagt er nun den nächsten Schritt bei „Are You The One? – Realitystars in Love“. Trotz TV-Karriere sieht er sich selbst nicht als Player, sondern als altmodischen Romantiker. Sein erklärtes Ziel: nicht weniger als die große Liebe. Rob will nicht spielen – er will „die Eine“ finden. Für ihn ist klar: Ohne echtes Gefühl hat das Ganze keinen Sinn.

Instagram: lordprettypanther

Bild: RTL / Frank Beer

Sidar aus Krefeld (26 Jahre alt):

Sidar ist längst Reality-erprobt: Nach „Make Love Fake Love“ (RTL+, 2022), „Are You The One?“ (RTL+, 2023) und „Prominent getrennt“ (RTL+, 2025) startet er nun einen weiteren Versuch bei „Are You The One? – Realitystars in Love“. Seine Mission ist klar – er sucht endlich die wahre Liebe. Dabei hat er konkrete Vorstellungen: Schöne Füße sind für ihn ein echter Dealbreaker. Und auch in Sachen Temperament macht er keinen Hehl daraus, dass er Konflikten nicht aus dem Weg geht – im Gegenteil: Sidar ist immer bereit für Streit.

Instagram: sidarsahin01

Bild: RTL / Frank Beer

Xander aus München (27 Jahre alt):

Xander sammelte bereits Reality-Erfahrung bei „Make Love Fake Love“ (RTL+, 2024) und „The 50“ (Amazon Prime, 2025). Bei „Are You The One? – Realitystars in Love“ will er nun herausfinden, ob sein Gespür für Menschen ihn auch zur großen Liebe führt. Für ihn zählt der erste Eindruck – in den ersten fünf Minuten weiß er meist schon, ob Potenzial für mehr besteht. Untreue ist für ihn ein absolutes No-Go, dafür schätzt er es umso mehr, wenn Frauen den ersten Schritt machen. Klar ist: Xander weiß genau, was er nicht will – und auch, was ihn anzieht.

Instagram: xander_stephinger

Bild: RTL / Frank Beer

Antonia aus Dubai (25 Jahre alt):

Antonia machte erstmals bei „Germany Shore“ (Paramount+, 2022) auf sich aufmerksam und sorgte später auch bei „DSDS“ (RTL, 2024) für Gesprächsstoff. Bei „Are You The One? – Realitystars in Love“ zeigt sie sich selbstbewusst und kampflustig: Wenn sie etwas will, holt sie es sich – so beschreibt sie sich selbst als Raubtier auf Beutezug. Dass sie den Männern in der Villa reihenweise den Kopf verdrehen will, steht für sie außer Frage. Ihre Einstellung zu anderen Frauen hat sich allerdings gewandelt: Früher war sie ein klassisches „Girls Girl“, heute geht sie lieber ihren eigenen Weg.

Instagram: antonia.rot

Bild: RTL / Frank Beer

Ariel aus Basel (22 Jahre alt):

Nach „Love Fool“ (RTL+, 2023), „The Real Life Zürich“ (3plus, 2024), „The 50“ (Amazon Prime, 2025) und „Prominent getrennt“ (RTL+, 2025) stellt sich Ariel nun der Herausforderung bei „Are You The One? – Realitystars in Love“. Selbstbewusstsein ist bei ihr keine Pose, sondern Programm – sie sagt, was sie denkt, nimmt kein Blatt vor den Mund und lässt sich von niemandem die Show stehlen. Männer? Hat sie bisher immer bekommen, wenn sie es wollte. Wer glaubt, das Schicksal regelt alles, kennt Ariel noch nicht: „Ich warte nicht auf Karma – ich bin das Karma.“

Instagram: _ariel__61

Bild: RTL / Frank Beer

Beverly aus Österreich (32 Jahre alt):

Beverly kennt man aus Formaten wie „Take Me Out“ (RTL, 2021), „Beauty and the Nerd“ (Joyn, 2022), „Forsthaus Rampensau Germany“ (Joyn, 2023) und „Ex On The Beach“ (RTL+, 2023). Bei „Are You The One? – Realitystars in Love“ mischt sie erneut mit – impulsiv, emotional und unverstellt. Sie selbst beschreibt sich als jemand, der schnell explodiert wie ein Dampfkessel und kurz darauf in Tränen ausbricht. Ihre Dating-Ansprüche hat sie inzwischen klar definiert: Nur noch die besten Rosinen und Bio-Nüsse kommen infrage. Und falls die Männerauswahl nicht passt? Dann könne man die Show auch gleich „I Am The One?“ nennen, so Beverly – direkt und ohne Filter.

Instagram: beverly.cmn

Bild: RTL / Frank Beer

Elli aus Leonberg (27 Jahre alt):

Elli kennt man aus „First Dates Hotel“ (VOX, 2024) und „Ex on the Beach“ (RTL+, 2024). Bei „Are You The One? – Realitystars in Love“ zeigt sie sich unabhängig, direkt und unbeeindruckt vom gängigen Dating-Chaos. Für sie steht fest: Wenn es mit einem Typen nicht funktioniert, kommt eben der Nächste – Abhängigkeit ist für sie kein Thema. Sie kritisiert offen das Verhalten vieler Männer und spricht von einem regelrechten Realitätsverlust. Elli macht klar: Sie weiß, was sie will – und lässt sich nicht für dumm verkaufen.

Instagram: elissia.lp

Bild: RTL / Frank Beer

Hati aus Hagen (24 Jahre alt):

Hati ist längst fester Bestandteil der Reality-TV-Welt: Von „Köln 50667“ (RTLZ, 2019–2021) über internationale Formate wie „All Star Shore“ (Paramount, 2023) bis hin zu „Germany Shore“ (2024), „Fame Fighting“ (Bild, 2024) und „Kampf der Realitystars“ (RTLZ, 2025) – sie hat bereits einiges an Kameraerfahrung gesammelt. Bei „Are You The One? – Realitystars in Love“ zeigt sie sich als selbstbewusste Mischung aus Boss Lady und hoffnungsloser Romantikerin. Für sie zählt nicht nur der Look, sondern das Gefühl – und das prüft sie ganz genau: „Heute höre ich fünfmal in mich rein, wem ich meinen Tempel anbiete.“ Eine Frau mit klaren Prinzipien und jeder Menge Ausstrahlung.

Instagram: hatisuarez

Bild: RTL / Frank Beer

Henna aus München (26 Jahre alt):

Henna machte 2022 bei „Are You The One?“ (RTL+) erstmals auf sich aufmerksam – und bleibt auch bei „Realitystars in Love“ ihrer unkonventionellen Art treu. Mit trockenem Humor und spiritueller Note sorgt sie für Aufsehen: Tarotkarten, Flüche und kleine Rituale gehören zu ihren liebsten Beschäftigungen. Auch beim Dating geht sie strukturiert vor – wer mit ihr im Bett landet, bekommt eine Nummer, Namen, Sternzeichen und eine Bewertung. Beziehung kommt für sie nur infrage, wenn es sich lohnt: Ihre Freiheit gibt sie nicht leichtfertig her, dafür erwartet sie echten Mehrwert. Klar ist: Henna spielt nach ihren eigenen Regeln.

Instagram: hennschka

Bild: RTL / Frank Beer

Joanna aus Stuttgart (27 Jahre alt):

Joanna feierte ihr Reality-Debüt 2025 bei „Are You The One?“ (RTL+) und kehrt nun bei „Realitystars in Love“ zurück – mit einer klaren Haltung. Nach eigenen Worten hat sie aus ihrer ersten Show-Erfahrung vor allem eines mitgenommen: den Mut, den Mund aufzumachen. Wer ihr zu nahe kommt, sollte wissen, dass sie genau auswählt, wem sie ihr Herz öffnet. Und eines steht für sie fest: In der Villa ist sie niemandem Rechenschaft schuldig. Joanna zeigt sich reflektiert, selbstbewusst – und bereit, sich diesmal nicht unterbuttern zu lassen.

Instagram: joanna.majolie

Bild: RTL / Frank Beer

Nelly aus Hannover (23 Jahre alt):

Nelly wurde 2024 durch „Beauty and the Nerd“ (Joyn) bekannt und bringt bei „Are You The One? – Realitystars in Love“ jede Menge Selbstbewusstsein mit. Während andere sich streiten, lehnt sie sich lieber mit Popcorn zurück – Drama beobachtet sie gern, beteiligt sich aber nur selten. In Sachen Selbstbild hat sie keine Zweifel: Mit ihr gewinnt man immer. Dass es mit der Liebe bisher nicht geklappt hat, liegt aus ihrer Sicht nicht an ihr – im Gegenteil: Sie glaubt, das eigentliche Problem sei, dass sie einfach zu gut ist.

Instagram: nelnoire

Bild: RTL / Frank Beer

Sandra Janina aus Erfurt (25 Jahre alt):

Sandra Janina ist ein echtes Reality-TV-Gesicht mit einer langen Liste an Formaten: Von „Love Island“ (RTLZWEI, 2020) über „Temptation Island VIP“ (RTL+, 2021), „Prominent getrennt“ (RTL+, 2022), „Big Bounce“ und „Wettkampf in 4 Wänden“ (beide RTL, 2023) bis hin zu „Love Island VIP“ (2024) hat sie sich fest in der Szene etabliert. Bei „Are You The One? – Realitystars in Love“ bringt sie Erfahrung, Gelassenheit und klare Vorstellungen mit. Sie weiß, was sie wert ist, geht entspannt in Konflikte – oder besser gesagt: gar nicht – und wünscht sich ein Perfect Match, das bei all dem Wahnsinn wenigstens ein bisschen normal geblieben ist.

Instagram: sandra_janina_

Bild: RTL / Frank Beer

Viki aus Bielefeld (23 Jahre alt):

Viki ist bekannt aus „Temptation Island“ (RTL+, 2024) und „Love Island VIP“ (RTLZWEI, 2024) – und bringt bei „Are You The One? – Realitystars in Love“ reichlich Charakter mit. Sie beschreibt sich selbst als witzig, dramatisch und eine kleine Diva – mit „Black Cat Energy“, wie sie sagt. Wer ihr gefallen will, sollte den ersten Schritt machen, denn Viki erwartet, dass man auf sie zukommt. Sie kombiniert Glamour mit klaren Ansagen – und sorgt damit garantiert für Aufsehen in der Villa.

Instagram: viktupus

Bild: RTL / Frank Beer

Wann startet die 5. Staffel von „Are You The One? – Realitystars in Love“

Alle Infos zum Start von „Are You The One? – Realitystars in Love“ lesen Sie hier: Wann startet „Are You The One? – Realitystars in Love“ 2025?

Wo kann man „Are You The One?“ schauen?

Die Staffeln 1 bis 4 sowie die 5. Staffel sind mit einem Abonnement auf RTL+ verfügbar. Auch die regulären Ausgaben der Show – ohne Promi-Besetzung – stehen dort zum Streaming bereit.