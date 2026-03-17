ARD-Politmagazin: Georg Restle verlässt „Monitor“ und berichtet künftig aus Afrika

Nach 14 Jahren verlässt Georg Restle das ARD-Politmagazin „Monitor“. Künftig leitet er das ARD-Studio Nairobi und will die Afrika-Berichterstattung stärken.
Nach 14 Jahren als Redaktionsleiter und Moderator von „Monitor“ scheidet Georg Restle beim ARD-Politmagazin aus und übernimmt die Leitung des ARD-Studios Nairobi. Der 60-Jährige werde „Monitor“ am Donnerstag nächster Woche zum letzten Mal moderieren, teilte der WDR am Dienstag in Köln mit. Zum 1. Juni folgt er in Nairobi auf Antje Diekhans, die bereits im vergangenen Jahr in die Leitung der WDR-Auslandsabteilung nach Köln gewechselt war.