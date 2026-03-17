ARD-Politmagazin: Georg Restle verlässt „Monitor“ und berichtet künftig aus Afrika

Nach 14 Jahren verlässt Georg Restle das ARD-Politmagazin „Monitor“. Künftig leitet er das ARD-Studio Nairobi und will die Afrika-Berichterstattung stärken.

Nach 14 Jahren als Redaktionsleiter und Moderator von „Monitor“ scheidet Georg Restle beim ARD-Politmagazin aus und übernimmt die Leitung des ARD-Studios Nairobi. Der 60-Jährige werde „Monitor“ am Donnerstag nächster Woche zum letzten Mal moderieren, teilte der WDR am Dienstag in Köln mit. Zum 1. Juni folgt er in Nairobi auf Antje Diekhans, die bereits im vergangenen Jahr in die Leitung der WDR-Auslandsabteilung nach Köln gewechselt war.

Er wolle die Berichterstattung aus afrikanischen Ländern in der ARD stärken und die Themen aus diesem großen Berichterstattungsgebiet einem deutschen Publikum näherbringen, sagte Restle. Schon früher war er als Auslandskorrespondent tätig. Nach dem Beginn des russischen Angriffskriegs 2022 berichtete er mehrfach aus der Ukraine. Von 2010 bis 2012 war er zudem fester Korrespondent für das ARD-Studio Moskau. Darüber hinaus hat er regelmäßig Studiovertretungen übernommen, etwa in Warschau und Nairobi.

ARD-Studio in Kenia für fast 40 Länder zuständig

Im Jahr 2000 war Restle Redakteur bei „Monitor“ geworden, 2007 stellvertretender Redaktionsleiter. 2012 übernahm er die Redaktionsleitung und die Moderation.

Das ARD-Studio in Kenia wurde 1973 eingerichtet. Es berichtet für die ARD aus fast 40 afrikanischen Ländern südlich der Sahara.