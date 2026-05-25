ARD-Doku am Pfingstmontag: Kirche gegen Klimakrise? Eckart von Hirschhausen trifft Papst Leo XIV.

Eckart von Hirschhausen besucht für eine neue ARD-Dokumentation Papst Leo XIV. im Vatikan. Die Frage, die ihn antreibt: Welche Rolle kann die katholische Kirche im Kampf gegen die Klimakrise spielen?

Eckart von Hirschhausen (58) reist für seine neue Dokumentation durch Deutschland, Italien und bis in den Vatikan - mit einer Frage im Gepäck: Kann die katholische Kirche eine ernstzunehmende Kraft im Kampf gegen die Klimakrise sein? Die ARD zeigt "Hirschhausen will zum Papst - Wer bewahrt die Schöpfung?" am Pfingstmontag, 26. Mai, um 19:15 Uhr im Ersten.

Der Ausgangspunkt ist die schiere Reichweite der Institution: 1,4 Milliarden Katholikinnen und Katholiken weltweit, Kirchen in fast jedem Dorf, dazu Landbesitz, Immobilien, Geldanlagen und politischer Einfluss. Hirschhausen fragt, ob aus all dem auch konkrete Wirkung für den Klimaschutz werden kann - oder ob es bei Bekenntnissen bleibt.

Reise von Berlin bis auf die Philippinen

Der Film beginnt in einer Berliner Kirchengemeinde und führt von dort zu Wissenschaftlern, Bischöfen und Aktivisten - und schließlich auf die Philippinen. Dort ist die Klimakrise unmittelbar erfahrbar: Taifune, Erdrutsche, zerstörte Häuser. Hirschhausen zeigt, wie die Kirche vor Ort nicht nur predigt, sondern praktisch hilft - Menschen schützt, organisiert und auffängt.

Gleichzeitig richtet der Film den Blick auf strukturelle Fragen: Wie werden kirchliche Immobilien und Geldanlagen verwaltet? Wie klimaverträglich ist die Beschaffung? Wo klafft die Lücke zwischen dem Anspruch, die Schöpfung zu bewahren, und der gelebten Realität?

Es geht aber auch um die Frage, ob der neue Papst den Kurs seines Vorgängers Franziskus (1936-2025) fortsetzt. Dessen Enzyklika "Laudato si'" aus dem Jahr 2015 gilt als wegweisendes kirchliches Dokument zum Thema Umwelt- und Klimaschutz.

Begegnung mit Papst Leo XIV.

Am Ende seiner Recherchereise trifft Hirschhausen Papst Leo XIV. (70), der seit einem Jahr im Amt ist, am Petersplatz im Vatikan. Er übergibt ihm ein Tagebuch, das die gesamte Reise dokumentiert. "Ich war tatsächlich beim Papst - ein großer Schritt für mich - für die Menschheit? Mal gucken", kommentiert Hirschhausen die Begegnung im Film.