ARD-Doku am Pfingstmontag: Kirche gegen Klimakrise? Eckart von Hirschhausen trifft Papst Leo XIV.

Eckart von Hirschhausen besucht für eine neue ARD-Dokumentation Papst Leo XIV. im Vatikan. Die Frage, die ihn antreibt: Welche Rolle kann die katholische Kirche im Kampf gegen die Klimakrise spielen?
Eckart von Hirschhausen (58) reist für seine neue Dokumentation durch Deutschland, Italien und bis in den Vatikan - mit einer Frage im Gepäck: Kann die katholische Kirche eine ernstzunehmende Kraft im Kampf gegen die Klimakrise sein? Die ARD zeigt "Hirschhausen will zum Papst - Wer bewahrt die Schöpfung?" am Pfingstmontag, 26. Mai, um 19:15 Uhr im Ersten.