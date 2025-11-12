Architekturspaziergang: 6 der aufsehenerregendsten Bauten auf dem Stuttgarter Uni-Campus

Architektur to go: Nicht nur Betonriesen, auch staunenswert luftige Architektur findet sich auf dem Campus in Vaihingen – von Frei Ottos Pavillon bis zu Günter Behnischs Hysolar-Bau
Mit Bestenlisten ist es so eine Sache: Ein Betonkoloss der Universität in Stuttgart-Vaihingen rangiert immer wieder einmal weit oben auf den „Die zehn hässlichsten Gebäude sind . . . “-Listen. Vielleicht auch, weil er so gar nicht mit einem romantischen Campusbild im Einklang steht, wie man es gern mal in Kinofilmen inszeniert bekommt, wo häufig ehrwürdige Backsteinbauten als Horte des Wissens zu sehen sind. Nein, die Universität Stuttgart ist nicht die Harvard University. Und doch kann auch sie gefallen.