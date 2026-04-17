Die Sieger im Bundeswettbewerb HolzbauPlus 2025/2026 stehen fest. Zehn Projekte wurden ausgezeichnet. Fünf prämierte Architekturbüros kommen aus Stuttgart. Dies sind die Preisträger.
Das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL) stellt erneut 50.000 Euro für den Preis HolzbauPlus bereit. Mit dem Bundeswettbewerb würdigte das BMEL Bauleistungen mit Holz und anderen nachwachsenden Baustoffen als Beitrag zur klimaschonenden und nachhaltigen Baukultur. Bundeslandwirtschaftsminister Alois Rainer zeichnete die Prämierten nun auf dem 7. Deutschen Holzbaukongress in Berlin aus.