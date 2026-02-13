Architektur-Ideen für Stuttgart: Tanzen statt abreißen – Studierende haben erstaunliche Ideen für Kirche

Was tun mit aufgegebenen Kirchen? Keinesfalls abreißen! Stuttgarter Studierende des Faches Architektur haben interessante Pläne für die Kirche eines berühmten Baumeisters.
Manchmal ziehen Familien dort ein, wo früher gebetet wurde, manchmal entstehen coole Gemeinschaftsorte oder auch Coworking-Spaces in nicht mehr genutzten Kirchen. Ein Café, ein Saal für Konzerte und Ausstellungen – das könnten sich Felix Jarcke und Simon Müller, Lilly Eilmann und Emilia Tropitzsch für die Stuttgarter Erlöserkirche nahe des Milaneo-Einkaufszentrums vorstellen.