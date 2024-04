1 Hat in Madrid, Paris und Hannover gelebt, seit 2012 in Stuttgart: die Architektin Raquel Jaureguízar. Auf dem Bild sitzt sie auf einer der neuen Bänke im Superblock in Stuttgart. Foto: Lichtgut/Christoph Schmidt

In Barcelona gibt es bereits mehrere Superblocks. Ab Juni hat auch Stuttgart einen. Die IBA-Architektin und gebürtige Spanierin Raquel Jaureguízar sagt: Man hätte manches besser machen können.











Paella auf der Straße, Flohmärkte – und immer die Kinder und älteren Menschen im Fokus: So habe man die Menschen in Barcelona von den Superblocks überzeugt, die dort inzwischen Superilles (dt.: Superinseln) heißen, sagt Raquel Jaureguízar. Die 38-Jährige, gebürtig aus Madrid und seit 2012 Stuttgarterin, ist Architektin, Stadtplanerin und Projektleiterin bei der IBA ’27. Sie kennt sich aus mit der Frage, wie autoarme Quartiere auf Gegenliebe stoßen. Und beim Superblock rund um die Augustenstraße in S-West, der im Juni beginnen soll, ist sie skeptisch.