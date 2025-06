Arbeitszeit von Ärzten: Kein Ausgleich von Überstunden – wird an Unikliniken im Land getrickst?

1 Blick in die Intensivstation eines Universitätsklinikums: Spitzenmedizin erzeugt besondere Arbeitsbedingungen. Foto: dpa

Viele Ärzte an den vier baden-württembergischen Universitätskliniken beklagen massive Rechtsverstöße. Der Marburger Bund spricht von Betrug. Was sagen die Arbeitgeber?











An den Universitätskliniken in Baden-Württemberg gibt es ein Reizwort: Überstunden. An den Hochburgen für Spitzenmedizin scheint es der Schrecken aller Personalverantwortlichen zu sein. „Bei uns steht immer der Grundsatz im Raum: Es gibt keine Überstunden“, schildert der junge Facharzt André A. (Name geändert). „Überstunden kosten den Arbeitgeber Geld – er möchte nicht, dass welche anfallen.“ Auf Normalstationen sei es oftmals aber unvermeidlich, länger zu bleiben – das gelte insbesondere für unerfahrene Kräfte, die deutlich mehr Zeit für ihre Aufgaben bräuchten.