Arbeitsmarkt im Februar: Arbeitslosenquote sinkt im Rems-Murr-Kreis auf 4,7 Prozent

Im Rems-Murr-Kreis geht die Arbeitslosigkeit im Februar leicht zurück. Die Quote sinkt auf 4,7 Prozent. Gleichzeitig bleibt die Lage angesichts der Konjunktur verhalten.
Die Arbeitslosenquote im Rems-Murr-Kreis sank in den vergangenen vier Wochen um 0,1 Prozentpunkte auf 4,7 Prozent. Aktuell sind 11.658 Menschen arbeitslos gemeldet. Das sind 167 weniger als im Vormonat, jedoch 544 mehr als vor einem Jahr. Die winterlichen Einflüsse lassen etwas nach, dennoch sorgt die konjunkturelle Entwicklung weiterhin für eine insgesamt verhaltene Lage am Arbeitsmarkt. Auch landesweit nahm die Arbeitslosigkeit leicht ab. Die Quote liegt dort weiterhin bei 4,8 Prozent.