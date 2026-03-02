Arbeitsmarkt im Februar: Arbeitslosenquote sinkt im Rems-Murr-Kreis auf 4,7 Prozent

Im Rems-Murr-Kreis geht die Arbeitslosigkeit im Februar leicht zurück. Die Quote sinkt auf 4,7 Prozent. Gleichzeitig bleibt die Lage angesichts der Konjunktur verhalten.

Die Arbeitslosenquote im Rems-Murr-Kreis sank in den vergangenen vier Wochen um 0,1 Prozentpunkte auf 4,7 Prozent. Aktuell sind 11.658 Menschen arbeitslos gemeldet. Das sind 167 weniger als im Vormonat, jedoch 544 mehr als vor einem Jahr. Die winterlichen Einflüsse lassen etwas nach, dennoch sorgt die konjunkturelle Entwicklung weiterhin für eine insgesamt verhaltene Lage am Arbeitsmarkt. Auch landesweit nahm die Arbeitslosigkeit leicht ab. Die Quote liegt dort weiterhin bei 4,8 Prozent.

Bewegungen am Arbeitsmarkt im Februar Im Februar meldeten sich im Bezirk der Waiblinger Agentur für Arbeit 887 Personen aufgrund der Beendigung ihres Beschäftigungsverhältnisses arbeitslos – 454 weniger als im Vormonat. 724 Personen konnten im gleichen Zeitraum ihre Arbeitslosigkeit durch die Aufnahme einer Beschäftigung beenden, 563 weitere begannen eine Aus- oder Weiterbildung.

Vom Rückgang der Arbeitslosigkeit profitierten fast alle Personengruppen. Lediglich die Zahl der jungen Arbeitslosen unter 25 Jahren nahm in den vergangenen vier Wochen um 65 Personen zu. Ihr Anteil an allen Arbeitslosen stieg von 7,3 auf 8,0 Prozent.

„Der Anstieg der Arbeitslosigkeit bei den jungen Menschen im Februar ist durchaus üblich. In dieser Zeit enden einige Ausbildungen und nicht alle Auszubildenden werden nach abgeschlossener Prüfung vom Ausbildungsbetrieb übernommen.“, bewertet die Leiterin der Waiblinger Agentur für Arbeit, Christine Käferle, diese Entwicklung.

Mehr als die Hälfte im Bürgergeld-Bezug

Auch im zweiten Monat des Jahres waren Unternehmen mit der Meldung freier Stellen zurückhaltend. Arbeitsagentur und Jobcenter wurden im Februar zwar wieder etwas mehr Angebote gemeldet als zu Jahresbeginn (plus 39), mit insgesamt 375 neuen Stellen jedoch fast 10 Prozent weniger als im Februar vergangenen Jahres. Offene Stellen sind aktuell zu finden unter www.arbeitsagentur.de/jobsuche

Woche der Ausbildung und „Fokus Beruf“

Im Rahmen der Woche der Ausbildung vom 16. bis 20. März informiert die Agentur für Arbeit Unternehmen und junge Menschen über die Vorteile einer beruflichen Ausbildung und stellt Fördermöglichkeiten vor.

„Auch wenn viele Unternehmen angesichts der wirtschaftlichen Unsicherheiten vorsichtig agieren und Neueinstellungen sorgfältig prüfen, zeigt sich immer wieder deutlich, wie stark Qualifikation die Beschäftigungschancen beeinflusst. Fachkräfte mit abgeschlossener Ausbildung, Zusatzqualifikationen oder aktueller beruflicher Erfahrung haben weiterhin deutlich bessere Perspektiven als ungelernte Personen“, betont Käferle. „Wer jetzt noch auf der Suche nach einer Ausbildung ist, sollte die diesjährige Fokus Beruf nicht verpassen“, führt sie weiter aus.

Die „Fokus Beruf“ fungiert seit 2008 als Plattform zur Berufsorientierung und hilft bei der Suche nach einem Praktikums-, Ausbildungs- oder Studienplatz. In diesem Jahr öffnet die kreisweit größte Ausbildungsmesse ihre Pforten am 20. und 21. März im Schulzentrum Grauhalde in Schorndorf. Über 100 Ausstellende präsentieren sich und ihre Ausbildungsangebote. Weitere Informationen gibt es unter www.fokus-beruf.de.

Jugendliche, die noch auf der Suche nach einer Ausbildungsstelle für dieses Jahr sind und bislang keinen Kontakt zur Berufsberatung aufgenommen haben, sollten dies schnellstmöglich nachholen. Termine können telefonisch über die Hotline 0800 4 5555 00 oder online über www.mein-beruf.de beziehungsweise www.arbeitsagentur.de vereinbart werden. Weitere Informationen zur Woche der Ausbildung gibt es unter www.arbeitsagentur.de/ausbildungklarmachen.