Aquathermie aus dem Neckar: Könnte ganz Stuttgart mit Neckarwärme heizen? Überraschendes Ergebnis ist Thema

Der Neckar könnte 82 Prozent des Wärmebedarfs von Haushalten in Stuttgart decken. Das sagt eine Studie aus Braunschweig. Nun zeichnet sich ab, dass die Experten nach Stuttgart kommen.
Erstkontakte gab es in dieser Sache bereits zwischen Stuttgart und Braunschweig. Eine Studie der Technischen Universität (TU) Braunschweig war auf großes Interesse gestoßen: Die Untersuchung hatte – selbst für die Forscher um Christian Seidel – überraschende Erkenntnisse geliefert. Sie hatten für 80 Großstädte in Deutschland berechnet, welches Wärmepotenzial in angrenzenden Fließgewässern schlummert.