Apple: Ab wann wird das iPhone 17 ausgeliefert?

Ab dem 19. September ist das iPhone 17 grundsätzlich in allen Varianten im Handel erhältlich. Apple selbst sowie autorisierte Händler starten an diesem Tag mit der Auslieferung. Während einzelne Geräte direkt in Apple Stores verfügbar sein können, kommt es bei Online-Bestellungen aktuell zu Verzögerungen. Gerade beliebte Farben und Speichergrößen sind schon kurz nach Vorbestellungsstart vergriffen. Wer also direkt zum Launch ein iPhone 17 haben möchte, hat im stationären Handel unter Umständen die besseren Chancen, sofort eines mitzunehmen.