Apple: Ab wann wird das iPhone 17 ausgeliefert?
Morgen beginnt offiziell der Verkauf des iPhone 17. Foto: Azulblue / shutterstock.com

Offiziell erscheint das iPhone 17 morgen am 19. September. Die Lieferung kann jedoch etwas dauern.

Ab dem 19. September ist das iPhone 17 grundsätzlich in allen Varianten im Handel erhältlich. Apple selbst sowie autorisierte Händler starten an diesem Tag mit der Auslieferung. Während einzelne Geräte direkt in Apple Stores verfügbar sein können, kommt es bei Online-Bestellungen aktuell zu Verzögerungen. Gerade beliebte Farben und Speichergrößen sind schon kurz nach Vorbestellungsstart vergriffen. Wer also direkt zum Launch ein iPhone 17 haben möchte, hat im stationären Handel unter Umständen die besseren Chancen, sofort eines mitzunehmen.

 

Lieferzeiten laut Apple Store

  • iPhone 17 (Basis-Version): Lieferung zwischen dem 6. und 13. Oktober
  • iPhone 17 Pro: ebenfalls 6. bis 13. Oktober
  • iPhone 17 Pro Max: Lieferung erst zwischen dem 13. und 20. Oktober
  • iPhone Air: je nach Variante schon bis 22. September, in manchen Farben jedoch erst bis zum 6. Oktober

Tipps für Käufer

  • Lieferzeiten prüfen: Vor der Bestellung unbedingt auf die angegebene Spanne achten.
  • Alternative Händler vergleichen: Auch wenn Apple längere Lieferzeiten nennt, können große Elektronikmärkte oder Mobilfunkanbieter möglicherweise schneller liefern.
  • Abholung im Store: Wer sofort ein Gerät möchte, sollte prüfen, ob das gewünschte Modell lokal im Apple Store verfügbar ist.
  • Flexibel bei Farben und Speicher: Manche Kombinationen sind früher lieferbar als andere.
 