Anzeige gegen Wilhelma: Peta hat auch andere Zoos in Baden-Württemberg im Visier

Vor mehr als einem Jahr hat die Tierrechtsorganisation Peta Strafanzeige gegen die Wilhelma gestellt. Wie ist der aktuelle Stand der Ermittlungen?

Eine Strafanzeige der Tierrechtsorganisation Peta gegen die Wilhelma beschäftigt nun schon eineinviertel Jahre die Staatsanwaltschaft Stuttgart. „Dabei geht es nicht nur um die Menschenaffenhaltung, die auch bei einer Demonstration vor der Wilhelma vor einem Jahr angeprangert wurde“, wie Yvonne Würz von Peta erklärt. Sie beschäftigte sich ferner mit diversen Missständen in der Tierhaltung, darunter auch das tierschutzwidrige Flugunfähig-machen bei den Flamingos und stereotypes Verhalten, das man bei verschiedenen Tierarten, teils wiederholt, dokumentiert habe.

Aufgrund des Umfangs und der Komplexität der Strafanzeige erscheint die Bearbeitungsdauer daher im Rahmen zu sein. Bislang hat Peta eigenen Angaben zufolge keine Akteneinsicht: „Leider liegen uns noch keine Erkenntnisse zum Ermittlungsstand vor und auch eine Akteneinsicht ist in der Regel nicht möglich.“

Peta hat auch in Schwaigern Zoo angezeigt

Die Wilhelma ist nicht der einzige Zoo, den Peta im Visier hat: Ein anderes Beispiel aus Baden-Württemberg sei etwa gegen den Leintalzoo in Schwaigern gewesen, die nach etwa einem Jahr Bearbeitungszeit leider eingestellt worden sei, sagt Würz und betont ihre Sicht der Dinge: „Trotz nachweislich erheblicher Unterschreitung der maßgeblichen Haltungsvorgaben und gutachterlich festgestellter Verhaltensstörungen.“

Ermittlungen nicht gegen konkrete Beschuldigte in Wilhelma

Die Staatsanwaltschaft hatte zuletzt gutachterliche Stellungnahmen in Sachen der angezeigten Missstände beauftragt. Ein Sprecher erklärte auf Nachfrage unserer Zeitung, dass die Ermittlungen in der Sache weiter andauerten. Die beauftragte gutachterliche Stellungnahme sei noch nicht abgeschlossen. Die Ermittlungen würden sich nicht gegen konkrete Beschuldigte richten.