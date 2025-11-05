In den kommenden zwei Jahren soll das Parkraummanagement in Stuttgart deutlich ausgeweitet werden. Die Stadt zeigt sich dabei erstmals offen für mögliche Ausnahmeregelungen.
Es ist die bislang größte Erweiterung des Parkraummanagements in der Landeshauptstadt, welche der Ausschuss für Stadtentwicklung und Technik des Gemeinderats nun auf den Weg gebracht hat. In gleich zwölf Wohnquartieren und Stadtteilen sowie fünf Gebietserweiterungen soll im Rahmen der nächsten Ausbaustufe im Doppelhaushalt 2026/2027 die Anwohnerparkregelung eingeführt werden. Allerdings könnten die bisher starren Rahmenbedingungen aufgelockert werden.