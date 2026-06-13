Anwohnerparken in Stuttgart: Ab 1. Juli wird Anwohnerparken teurer – So sparen Sie kurzfristig noch Geld

Ab 1. Juli gelten in Stuttgart neue Gebühren. Wer schnell ist, kann sich noch den alten Tarif sichern. Das gilt aber nicht für jeden.
Die Stadt Stuttgart erhöht zum ersten Mal seit Einführung des Anwohnerparkens im Jahr 2011 die Gebühren. Ab 1. Juli kostet ein Jahresausweis 55 anstatt wie bislang 30,70 Euro. Bis 2030 sollen die Gebühren dann schrittweise bis auf 90 Euro steigen. Bislang. Zwar fand der Antrag der Fraktionsgemeinschaft aus SPD und Volt die Kosten auf 60 Euro mit einer Preissteigerung um 20 Euro pro Jahr im Gemeinderat zu steigern, keine Mehrheit. Allerdings verständigte sich das Gremium darauf, rechtzeitig vor den Debatten für den kommenden Doppelhaushalt 2028/2029 – im Frühjahr kommenden Jahres – neu zu beraten.