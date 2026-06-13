Anwohnerparken in Stuttgart: Ab 1. Juli wird Anwohnerparken teurer – So sparen Sie kurzfristig noch Geld

Ab 1. Juli gelten in Stuttgart neue Gebühren. Wer schnell ist, kann sich noch den alten Tarif sichern. Das gilt aber nicht für jeden.

Die Stadt Stuttgart erhöht zum ersten Mal seit Einführung des Anwohnerparkens im Jahr 2011 die Gebühren. Ab 1. Juli kostet ein Jahresausweis 55 anstatt wie bislang 30,70 Euro. Bis 2030 sollen die Gebühren dann schrittweise bis auf 90 Euro steigen. Bislang. Zwar fand der Antrag der Fraktionsgemeinschaft aus SPD und Volt die Kosten auf 60 Euro mit einer Preissteigerung um 20 Euro pro Jahr im Gemeinderat zu steigern, keine Mehrheit. Allerdings verständigte sich das Gremium darauf, rechtzeitig vor den Debatten für den kommenden Doppelhaushalt 2028/2029 – im Frühjahr kommenden Jahres – neu zu beraten.

Rund 47.000 Menschen in Stuttgart sind derzeit von der Anwohnerparkregelung betroffen. Wer schnell ist, kann dabei noch Geld sparen. „Anträge, die bis einschließlich 30. Juni vollständig und mit korrekten Angaben ausgefüllt online bei der Stadt eingehen, werden noch nach dem bisherigen Gebührensatz bearbeitet“, erklärt Stadtsprecher Harald Knitter. Bereits jetzt nutzen 90 Prozent der Nutzer diese digitale Form der Bestellung. Zusätzlich nehmen auch die Bürgerbüros der Innenstadt, Bad Cannstatt, Degerloch, Untertürkheim, Vaihingen und Zuffenhausen entsprechende Anträge entgegen.

Dies kommt jedoch nicht für jeden in Frage. Denn Folgeanträge für Bewohnerparkausweise können frühestens sechs Wochen vor Ablauf des aktuellen Ausweises beantragt werden. Dies solle eine verlässliche und aktuelle Prüfung gewährleisten. Die bislang bereits gültige Regelung wird dabei bewusst weitergeführt. Die Stadt will damit sicherstellen, „dass Wohnsitz, Fahrzeugdaten und Halterangaben tatsächlich noch stimmen und die vorhandenen Parkkapazitäten fair vergeben werden“, erklärt Knitter. Zudem verhindere dies unnötige Überschneidungen oder langfristige Doppelreservierungen.

Kein Parkausweis für zwei Jahre mehr im Angebot

Neu verändert wird ab dem 1. Juli zudem die maximale Laufzeit. Gab es bislang noch die Möglichkeit, den Bewohnerparkausweis auch für zwei Jahre zu beantragen (61,40 Euro), sieht dies der neue Tarif nicht mehr vor. Die Stadt bietet in Zukunft neben dem Jahresausweis lediglich noch einen Halbjahresausweis zum Preis von 27,50 Euro an. Auch das kurzfristige Angebot, begrenzt auf drei Monate für 7,70 Euro, entfällt.

Bereits seit Beginn dieses Jahres müssen sich die Stuttgarter Nutzer auch mit einem neuen Erscheinungsbild anfreunden. Denn entgegen früherer Jahre werden die Anwohnerparkausweise von der Stadt nicht mehr bereits laminiert ausgegeben. Durch den Wegfall der schützenden Plastikhülle soll „im Hinblick auf die steigende Anzahl an täglich eingehenden Anträgen somit eine effizientere Ausstellung der Ausweise ermöglicht werden“, sagt Knitter. Die Stadt will damit für die Antragsteller eine weiterhin zügige Bearbeitungszeit gewährleisten. Und nicht zuletzt leiste Stuttgart durch den Verzicht auf die Plastikfolien einen Beitrag zum Umweltschutz.