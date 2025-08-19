Anwohner rätseln in Stuttgart-Süd: Dachziegel stürzt auf Auto: BMW steht seit Monaten im Heusteigviertel still

Ungewöhnlicher Anblick in der Mozartstraße: Ein BMW parkt seit Mitte Mai mit beschädigter Windschutzscheibe hinter einer Baustellen-Absperrung. Was hat es damit auf sich?
Anwohner im Stuttgarter Süden rätseln, was es mit einem geparkten BMW auf sich hat. Der Wagen steht in der Mozartstraße, an der Ecke zur Mittelstraße, umrahmt von rot-weißen Kunststoff-Bauzäunen. Auch ein Laie erkennt beim Anblick des blauen Autos, dass es nicht mehr fahrbereit ist. Die Windschutzscheibe ist stark deformiert und an mehreren Stellen gerissen. Zerstört wurde sie mutmaßlich durch einen mehrere Kilogramm schweren Dachziegel, der sich offenbar an einem angrenzenden Mehrfamilienhaus gelöst hat und auf den BMW krachte. Er liegt auf den Scheibenwischern, in zwei Stücke zerbrochen.