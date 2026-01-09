Antrag auf Neuverfahren abgewiesen: Harvey Weinstein erleidet erneut Schlappe vor Gericht

Harvey Weinstein wollte seine Verurteilung wegen sexueller Nötigung kippen lassen - vergeblich. Ein New Yorker Richter wies den Antrag des früheren Hollywood-Produzenten zurück. Im März steht bereits der nächste Prozess an - oder knickt der Ex-Filmmogul ein?
Harvey Weinstein (73) ist mit seinem Versuch gescheitert, eine Verurteilung wegen sexueller Nötigung aufheben zu lassen. Richter Curtis Farber wies den Antrag des früheren Filmproduzenten am Donnerstag an einem Gericht in Manhattan zurück. Das berichtet unter anderem der "The Hollywood Reporter". Die Vorwürfe der Verteidigung, wonach zwei Geschworene während der Beratungen unter Druck gesetzt worden seien, ließ der Richter nicht gelten.