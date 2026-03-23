Antonio Rüdiger: Ex-VfB-Profi verteidigt seine Härte – „Teil meiner DNA“

Antonio Rüdiger spricht offen über seine umstrittene Härte auf dem Platz – und warum er ohne sie nur „die Hälfte wert“ wäre.
Fußball-Nationalspieler Antonio Rüdiger hat seine bisweilen umstrittene Spielweise verteidigt und dabei auch Selbstkritik geübt. „Ich will kein Unruheherd sein, sondern Stabilität und Sicherheit geben. Die Diskussion zeigt mir noch einmal, dass ich eine Verantwortung habe, der ich in manchen Momenten nicht gerecht geworden bin“, sagte der Innenverteidiger der „Frankfurter Allgemeinen Zeitung“. Manche seiner Szenen seien „deutlich drüber“ gewesen.