Antonio Rüdiger: „El Loco“ bei Real Madrid vor dem Aus?

„Nicht stabil genug“: Der Abwehrspieler, der in Stuttgart zum Profi reifte, ist aktuell verletzt und spielt für Trainer Xabi Alonso keine große Rolle mehr.
Der Vertrag von Antonio Rüdiger beim Champions-League-Rekordsieger Real Madrid läuft am Saisonende aus. Und die Zukunft des Abwehrspielers, der den Sprung ins Profi-Geschäft beim VfB Stuttgart schaffte, liegt aller Voraussicht nach nicht in der spanischen Hauptstadt. Der Kontrakt mit dem deutschen Nationalspieler wird wohl nicht verlängert. Darüber berichtet die „Sport Bild“.