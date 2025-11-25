Antje Döll mit 37 bei der Heim-WM: Späte Krönung für die Grand Dame des deutschen Handballs?

Sie arbeitet nebenbei als Kommissarin, hat sich im Handball alles hart erkämpft, nun steht Antje Döll als Kapitänin der deutschen Nationalmannschaft mit 37 vor ihrem Karrierehöhepunkt.
„Ein Traum geht in Erfüllung.“ Diese Redewendung wird gerade im Sport inflationär benutzt und hat deswegen fast schon etwas Floskelhaftes. Im Fall von Antje Döll und ihrer Teilnahme an der Handball-Weltmeisterschaft stellt sich der Fall anders dar. Dass die Rechtshänderin im Alter von 37 Jahren die deutsche Nationalmannschaft als Kapitänin bei den Titelkämpfen im eigenen Land aufs Feld führt, ist außergewöhnlich. Es ist das Erreichen eines lang ersehnten Ziels, wofür sie jahrelang gekämpft hat. Und – genau – tatsächlich geht für sie damit ein Traum in Erfüllung.