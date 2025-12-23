Was eine Baustelle in Pompeji über römischen Beton verrät

Warum der antike römische Beton so besonders widerstandsfähig war, blieb bisher ein Rätsel. Nach Funden an einer Baustelle in Pompeji haben Forscher nun die Lösung.
Eine Baustelle in der antiken Stadt Pompeji verrät, wie die Römer eine Art Beton hergestellt haben, die besonders widerstandsfähig ist. Demnach mischten sie ungelöschten Kalk mit gemahlenem Gestein aus Vulkanasche, bevor sie Wasser hinzufügten und eine chemische Reaktion verursachten, die an einigen Stellen zu Temperaturen bis 200 Grad Celsius führte.