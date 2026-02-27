Ansturm auf Stuttgarter Hot-Spot: Schottische Fans trinken den Palast der Republik leer

Nach dem Sieg von Celtic Glasgow trinken Schotten die Bierfässer im Palast der Republik bis 21.30 Uhr leer. Für den Wirt, der Ausnahmezustände kennt, ist das ein Tag der Rekorde.
Die Zapfanlage läuft auf Hochtouren, die Schlange reißt nicht ab – und um 21.30 Uhr ist Schluss: Alle Fässer sind leer! Nachschub kann so kurzfristig nicht mehr geordert werden. Am Donnerstagabend haben Fans von Celtic Glasgow nach dem 1:0-Sieg im Rückspiel gegen den VfB Stuttgart den Palast der Republik leer getrunken. Der VfB kommt sportlich zwar weiter, doch gefeiert wurde vor allem von den Gästen aus Schottland.