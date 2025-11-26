Anspielungen auf Liebes-Aus: Jessie J singt auf neuem Album offenbar über Ex Channing Tatum

In ihrem neuen Album verarbeitet Jessie J offenbar unter anderem die Trennung von Channing Tatum. Besonders in einem Song spart die Sängerin dabei nicht mit deutlichen Worten in Richtung ihres Ex-Partners.

Jessie J (37) scheint auf ihrem kommenden Album "Don't Tease Me with a Good Time" offen über ihre Trennung von Hollywoodstar Channing Tatum (45) zu singen. Bei einer exklusiven Listening-Party stellte die Sängerin den Song "Threw It Away" vor - ein Track der laut der britischen Zeitung "The Sun" eindeutig Anspielungen auf die Beziehung und das spätere Liebes-Aus enthält.

Singt Jessie J in ihrem neuen Song über Ex Channing Tatum? Jessie J und Tatum wurden erstmals im Oktober 2018 miteinander in Verbindung gebracht, ihre On-Off-Beziehung endete 2020 schließlich endgültig. Im neuen Song erwähnt die Sängerin zwar keine Namen, doch ihre Worte lassen wenig Raum für Spekulationen: "Diesen nächsten Song habe ich 2020 mit Ryan Tedder geschrieben - und ihr könnt euch denken, mit wem ich damals zusammen war", sagte sie laut "The Sun" mit einem vielsagenden Unterton.

Demnach soll sie ihren Ex-Partner in dem Song sogar als "Biest" bezeichnen. Die Zeitung zitiert aus dem Songtext: "Ich legte mein Herz offen auf den Tisch, da wurde es unangenehm. Doch eines Tages wird das Karma kommen, denn ich gab dir meine Liebe und du hast sie weggeworfen." Und weiter: "Wage es ja nicht, die Geschichte umzuschreiben. Ich bin die Schöne, du bist das Biest."

Neues Kapitel für Jessie J

Das Album "Don't Tease Me with a Good Time" ist ihr erstes seit 2018 und erscheint am 28. November. Es dürfte eines ihrer persönlichsten Werke bisher werden: Seit ihrem letzten Album "R.O.S.E." durchlebte die Sängerin nicht nur die Trennung von Channing Tatum, sondern fand auch einen neuen Partner, wurde Mutter und erhielt die Diagnose Brustkrebs.

Bei der Listening-Party sprach die Sängerin auch über ihre gesundheitlichen Herausforderungen. Im Juni dieses Jahres hatte sie sich einer Mastektomie unterzogen. "Ich bin dankbar für die Lektionen und die Verbundenheit mit so vielen Menschen, die Krebs haben", sagte sie laut "The Sun".

Privat ist Jessie J inzwischen in einer neuen Beziehung glücklich: Gemeinsam mit ihrem Partner Chanan Colman begrüßte sie im Mai 2023 ihren Sohn Sky Safir.