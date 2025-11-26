Anspielungen auf Liebes-Aus: Jessie J singt auf neuem Album offenbar über Ex Channing Tatum

In ihrem neuen Album verarbeitet Jessie J offenbar unter anderem die Trennung von Channing Tatum. Besonders in einem Song spart die Sängerin dabei nicht mit deutlichen Worten in Richtung ihres Ex-Partners.
Jessie J (37) scheint auf ihrem kommenden Album "Don't Tease Me with a Good Time" offen über ihre Trennung von Hollywoodstar Channing Tatum (45) zu singen. Bei einer exklusiven Listening-Party stellte die Sängerin den Song "Threw It Away" vor - ein Track der laut der britischen Zeitung "The Sun" eindeutig Anspielungen auf die Beziehung und das spätere Liebes-Aus enthält.