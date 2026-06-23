Anschuldigungen: Teilerfolg für Christian Ulmen gegen Spiegel-Bericht

Christian Ulmen hat vor Gericht einen Teilerfolg erzielt: Den Verdacht, er habe Deepfake-Videos seiner Ex-Frau Collien Fernandes erstellt, darf der "Spiegel" nicht mehr erwecken. Dass Ulmen Deepfake-Fotos anfertigte, gilt jedoch als unstreitig.
Christian Ulmen (50) hat im Rechtsstreit mit dem Nachrichtenmagazin "Der Spiegel" einen Teilerfolg erzielt. Das Hanseatische Oberlandesgericht in Hamburg untersagte dem Magazin, den Verdacht zu erwecken, der Schauspieler habe Deepfake-Videos seiner früheren Ehefrau Collien Fernandes (44) hergestellt oder verbreitet. Über die zentralen Gewaltvorwürfe darf der "Spiegel" dagegen weiter berichten. Das geht aus Mitteilungen beider Parteien zum Beschluss vom 22. Juni 2026 hervor.