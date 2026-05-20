Anschlussstelle Stuttgart-Degerloch: Unfall auf A8 – SUV bremts abrupt und fährt rückwärts
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Auf der A8 bei Stuttgart ereignete sich ein Unfall (Symbolfoto). Foto: Stefan Puchner/dpa

Ein SUV stoppt auf der A8 kurz nach dem Echterdinger Ei plötzlich – und fährt rückwärts. Die Fahrerin hinter ihm weicht aus und kollidiert dabei mit einem Sattelzug.

Ein Auto hat am Dienstag auf der A8 im Bereich der Anschlussstelle Stuttgart-Degerloch einen Unfall verursacht. Der Unfall ereignete sich laut Polizei gegen 13.15 Uhr. Ein noch unbekannter Fahrer eines roten SUV mit mutmaßlich ukrainischer Zulassung fuhr auf dem Einfädelungsstreifen der A8 kurz nach dem Echterdinger Ei, als er plötzlich stoppte und rückwärts fuhr.

 

Eine 18 Jahre alte Fahrerin eines Opels, die hinter dem SUV fuhr, musste nach rechts ausweichen, um nicht mit dem Fahrzeug zu kollidieren. Dabei stießt sie jedoch mit ihrem Opel mit einem Sattelzug eines 42-Jährigen zusammen, der auf dem rechten Fahrstreifen der A8 in Richtung Karlsruhe unterwegs war.

An dem Opel und dem Sattelzug entstand der Polizei zufolge ein Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 15.000 Euro. Der unbekannte SUV-Fahrer setzte seine Fahrt auf der Parallelfahrbahn in Richtung Stuttgart-Möhringen fort, ohne sich um den Unfall zu kümmern.

 