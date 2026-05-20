Anschlussstelle Stuttgart-Degerloch: Unfall auf A8 – SUV bremts abrupt und fährt rückwärts

1 Auf der A8 bei Stuttgart ereignete sich ein Unfall (Symbolfoto). Foto: Stefan Puchner/dpa

Ein SUV stoppt auf der A8 kurz nach dem Echterdinger Ei plötzlich – und fährt rückwärts. Die Fahrerin hinter ihm weicht aus und kollidiert dabei mit einem Sattelzug.











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Ein Auto hat am Dienstag auf der A8 im Bereich der Anschlussstelle Stuttgart-Degerloch einen Unfall verursacht. Der Unfall ereignete sich laut Polizei gegen 13.15 Uhr. Ein noch unbekannter Fahrer eines roten SUV mit mutmaßlich ukrainischer Zulassung fuhr auf dem Einfädelungsstreifen der A8 kurz nach dem Echterdinger Ei, als er plötzlich stoppte und rückwärts fuhr.