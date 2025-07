Daten von Google Trends zeigen, dass Menschen in Deutschland aktuell vermehrt nach der Vorwahl 0043 oder +43 suchen. Scheinbar gibt es im Moment viele Anrufe mit Nummern aus dieser Region. Aber woher stammen sie, und was soll das?

0043 gehört zu Österreich

Die Vorwahl 0043 oder +43 gehört zu Österreich. Der Verdacht liegt nahe, dass die Anrufe aus unserem Nachbarland stammen. Allerdings sind solche Kontaktversuche mit ausländischen Nummern auch eine beliebte Masche bei Betrügern, die eigentlich wo ganz anders sitzen. Die Bundesnetzagentur warnte bereits im Februar 2024 vor Anrufen mit unbekannten ausländischen Rufnummern. Laut Bundesnetzagentur nutzen die Betrüger meist spezielle Software oder Internettelefonie, um bei den Angerufenen falsche Nummern anzeigen zu lassen – in diesem Fall eben eine Nummer aus Österreich, die möglicherweise Seriosität vortäuschen soll.

Was steckt hinter den Anrufen?

Nach Angaben der Bundesnetzagentur gibt es einige wiederkehrende Motive bei solchen Anrufen. Eines davon ist die Provokation eines Rückrufs durch kurzes Anklingeln. Beim Rückruf entstehen dann hohe Kosten für den Anrufer. Oftmals wollen die Betrüger aber auch an sensible Informationen wie Bankdaten oder Passwörter gelangen. Oder sie zielen auf den Verkauf von unerlaubten Waren oder Dienstleistungen ab. Zu guter Letzt könnte es sich auch schlicht um Abzocke handeln. Was auch immer die Motivation hinter den Anrufen ist: Seien Sie vorsichtig.

Verdächtiger Anruf mit Vorwahl +43: Was tun?

Wenn Ihnen der Anruf mit der Vorwahl +43 verdächtig erscheint, rufen Sie am besten gar nicht erst zurück. Sicherheitshalber können Sie die Nummer auch blockieren, um nicht noch einmal angerufen zu werden. Ein Rückruf kann den Betrügern signalisieren, dass die Nummer aktiv ist. Folglich könnten diese in Zukunft noch hartnäckiger versuchen, Sie anzurufen. Bei einem Gespräch sollten Sie niemals sensible Daten wie Passwörter, Bankdaten oder Ähnliches herausgeben. Lassen Sie sich nicht durch vorgetäuschte Dringlichkeit verunsichern. Sollten Sie von einer gewissen Nummer immer wieder belästigt werden, können Sie diese an die Bundesnetzagentur melden. Diese prüft dann geeignete Maßnahmen und setzt diese gegebenenfalls um.