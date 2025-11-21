Anouk – Kindermusical in Stuttgart: Peter Maffay – Diese wichtigen Ereignisse verbinden ihn auf immer mit Stuttgart

Ein Musical für die Tochter, ein Leben zwischen Schule, Studio und Familienglück: Peter Maffay gibt private Einblicke, spricht über TikTok – und macht Fans Hoffnung auf frische Musik.
Rockstar, Familienvater, Stiftungsgründer: Peter Maffay gewährt persönliche Einblicke im Interview mit unserer Zeitung. Der 76-Jährige verrät, wie seine Tochter Anouk das Musical (gastiert am 14. Februar in Stuttgart) mit ihrem Namen erlebt, wie er sich als „Hiwi“ beim Plätzchenbacken macht, warum er TikTok kritisch sieht, welche musikalischen Pläne er hat und welche Rolle Stuttgart in seiner Karriere spielt.