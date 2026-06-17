Anonyme Spende in Stuttgart: Unbekannter rettet mit einer Million Euro beliebte Orte für Kinder

Eine anonyme Person spendet eine Million Euro an die Jugendfarmen und Aktivspielplätze in Stuttgart. Damit sind 2026 und 2027 abgesichert. Danach könnte es zu Schließungen kommen.
Als „echten Klopper“ bezeichnet Antje Fydrich die Nachricht, die sie und ihre Mitstreiter da erhalten haben: Ein anonymer Spender schenkt den Jugendfarmen und Aktivspielplätzen (Aki) in Stuttgart eine Million Euro. „Wahnsinn“, sagt Fydrich, die für die Öffentlichkeitsarbeit bei der Jugendfarm Möhringen-Vaihingen zuständig ist. Eine derart hohe Spende sei für die Einrichtungen „etwas völlig Neues“.