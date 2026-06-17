Anonyme Spende in Stuttgart: Unbekannter rettet mit einer Million Euro beliebte Orte für Kinder

Eine anonyme Person spendet eine Million Euro an die Jugendfarmen und Aktivspielplätze in Stuttgart. Damit sind 2026 und 2027 abgesichert. Danach könnte es zu Schließungen kommen.

Als „echten Klopper“ bezeichnet Antje Fydrich die Nachricht, die sie und ihre Mitstreiter da erhalten haben: Ein anonymer Spender schenkt den Jugendfarmen und Aktivspielplätzen (Aki) in Stuttgart eine Million Euro. „Wahnsinn“, sagt Fydrich, die für die Öffentlichkeitsarbeit bei der Jugendfarm Möhringen-Vaihingen zuständig ist. Eine derart hohe Spende sei für die Einrichtungen „etwas völlig Neues“.

Unsere Empfehlung für Sie 40 Jahre in Filderstadt „Für viele ein großer Traum“: Jugendfarm plant umfangreiches Programm An diesem Sonntag erinnert die Jugendfarm Filderstadt mit einem umfangreichen Programm an ihre Gründung vor 40 Jahren. Zur Erinnerung: Fünf Tage vor Heiligabend 2025 wurde der Haushalt der Stadt Stuttgart verabschiedet. Und in diesem Rahmen wurden auch fünf Prozent Kürzungen bei der Förderung für die Jugendfarmen und Akis im Jahr 2026 beschlossen sowie zehn Prozent Kürzungen ab 2027. Inzwischen ist klar, dass ab 2028 mit weiteren 20 Prozent Einsparungen zu rechnen sind.

Für kleinere Farmen und Akis könnte ab 2028 Schluss sein

„Die eine Million Euro fangen nun genau die Kürzungen für 2026 und 2027 auf“, sagt Antje Fydrich. Mit dem Geld könnten sowohl die Personal- als auch die Betriebskosten aller Farmen und Akis in Stuttgart für zwei Jahre finanziert werden. „Einerseits empfinden wir Freude“, sagt Markus Dinkelacker aus dem Vorstand der Jugendfarm Riedenberg (Sillenbuch). Andererseits sei die Fallhöhe für ab 2028 nun umso höher.

Auf der Jugendfarm in Möhringen wird therapeutisches Reiten angeboten, also Reiten für Kinder mit Behinderung. Foto: Lichtgut/Julian Rettig

Speziell für kleinere Einrichtungen, die derzeit eine Personalfinanzierung von nur 200 Prozent haben, also für zwei volle Stellen, „könnte dies das Aus bedeuten“, sagt Antje Fydrich. Die Jugendfarm Riedenberg gehört zu genau diesen Einrichtungen. Allerdings spricht Markus Dinkelacker (noch) nicht von einem möglichen Aus, sondern dass dann ein Öffnungstag gestrichen werde, ebenso die Freizeiten und die Mädchen- und Jungentage. Und es könnten keine Auszubildenden mehr eingestellt werden.

An den Tieren wollen die Jugendfarmen nicht sparen

Allerdings ist bisher noch unklar, ob die Kürzungen ab 2028 per „Rasenmäherprinzip“ erfolgen, also einfach bei jeder Einrichtung exakt dieser Anteil weggestrichen werde - oder ob der Gemeinderat und die Stadtverwaltung sich jede Farm und jeden Aki einzeln anschauen und dann entscheiden.

Klar ist, dass die Jugendfarmen nicht an den Tieren sparen wollen. Diese machen neben dem Personal den größten Kostenfaktor aus. Aber die Tiere seien „das Herzstück unserer pädagogischen Arbeit“, heißt es in einer Mitteilung der Jugendfarmen. Im Umgang mit Tieren erlebten Kinder echte Verantwortung, denn Füttern, Pflegen und Striegeln sei unabhängig von Wetter, Stimmung oder Wochentag. Zudem wirke die Nähe zu Tieren auf einer Ebene, die kein Unterricht erreiche. Kinder, die im Alltag Schwierigkeiten hätten, blühten im Kontakt mit Tieren oft sichtbar auf, heißt es.

Sowohl Antje Fydrich als auch Markus Dinkelacker betonen die gute Zusammenarbeit mit dem Jugendamt in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten. Die Stadtverwaltung wertschätze, dass es in Stuttgart eine derart bunte Landschaft an Jugendarbeit gebe, sagt Fydrich. Die anonyme Spende von einer Million Euro bezeichnet sie nun als „Zeitgeschenk“. Die Jahre 2026 und 2027 wollten sie auch nutzen, um „für unsere Sache zu kämpfen“.

Zwei Veränderungen auf der Jugendfarm in Möhringen

Auf der Jugendfarm in Möhringen gibt es bereits in diesem Jahr zwei Veränderungen. Erstens wird die Farm in der ersten Sommerferienwoche geschlossen bleiben. Zweitens wird die Farm nach den Sommerferien samstags nicht mehr öffnen - stattdessen aber montags. Der Vorteil davon sei, dass sie samstags keinen Personalzuschlag mehr bezahlen müssen, zudem hätten Eltern immer wieder nach einer Mittagsbetreuung für montags gefragt, sagt Antje Fydrich.